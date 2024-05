Zpizu je do zdaj uspelo izterjati okoli 214 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Od januarja 1999 do aprila 2002 je bil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) s fiktivnimi računi in dobavnicami za toaletni papir in drug material oškodovan za najmanj 477.000 evrov. Sodni postopki so se vlekli dolga leta, 22 let po razkritju zgodbe, znane kot afera toaletni papir, smo preverili, kakšen je epilog.

Na zatožno klop so pred leti sedli trije nekdanji uslužbenci Zpiza (zdaj že pokojni direktor splošnega sektorja Tone Koprivnikar, vodja nabave Marjan Tomažič in skladiščnik Danilo Pintar) in trije zaposleni v poslovni enoti podjetja Mavrica v Ljubljani, od katerega je Zpiz kupoval material (poslovodkinja enote Milojka Globokar, njen mož Janko Globokar, tudi že pokojni, in Cvetka Medved).