Žrtev je spala in se ni imela možnosti braniti

»Obtoženi Uroš Vozlič je kriv, da je z ločeno obravnavanim srbskim državljanom Igorjem Stanimirovićem umoril Edina Delića in mu vzel življenje iz nizkotnih nagibov,« je sodnik in predsednik senata Luka Grasselli obtoženemu sporočil odločitev celjskega sodišča v njegovem primeru. Sodba še ni pravnomočna, saj se bo zagovornik obtoženega, odvetnik Milan Krstić, nanjo pritožil.

Kot je pojasnil Grasselli, je dvojica 5. septembra 2023 okoli četrte ure zjutraj v večstanovanjski stavbi v Trnavi v občini Braslovče s polavtomatsko pištolo v različne dele telesa šestkrat ustrelila na postelji ležečega Delića.

»Med drugim sta ga ustrelila v prsni koš in mu prestrelila srce, kar je povzročilo obsežno krvavitev v prsno votlino, zaradi česar je Delić na kraju samem umrl,« je Grasselli pojasnil med branjem sodbe Vozliču, ki je znova ostal v celjskem priporu in je izrek sodbe spremljal prek videokonference.

Kot je še dejal sodnik, sta Vozlič in sostorilec delovala usklajeno in si vlogi razdelila. Vozlič je Stanimiroviću priskrbel podatek o Delićevem bivališču in tudi pištolo, nato pa sta skupaj odšla do njegove sobe. Pri tem sta si zakrila obraz, ob prihodu pa onesposobila varnostne kamere, tako da ju niso posnele.

Maščevanje, preračunljivost

S silo telesa sta vlomila v sobo številka 20, v kateri je Delić spal, in se tako niti ni imel možnosti braniti. Vozlič je to storil iz nizkotnih nagibov in maščevanja, saj ga je Delić pred tem zavrnil kot nadaljnjega družabnika in zaupnika ter z njim prekinil vse stike in komunikacijo, ker naj bi mu Vozlič ostal dolžan zadnjo plačo. Zaradi preračunljivosti mu je vzel življenje, da ne bi še naprej razkrival za Vozliča škodljivih informacij. Med drugim to, da je Vozlič preprodajal prepovedano drogo.

Obenem je Vozlič kriv poskusa izsiljevanja podjetnika J. V., ki mu je poslal več grozilnih SMS-sporočil in od njega neupravičeno terjal kar pol milijona evrov. V enem od sporočil mu je napisal zgolj besedo »koline«, v drugem pa, da se mu bo zgodilo to, kar se je Deliću. Na nekaj klicev in sporočil se podjetnik niti ni odzval, nato pa ga je prijavil policiji, saj se je počutil močno ogroženega, Vozliču pa zato grožnje ni uspelo uresničiti.

Najdene biološke sledi

Sodišče je Vozliču za umor Delića prisodilo 20 let zaporne kazni, za poskus izsiljevanja podjetnika pa eno leto oziroma enotno kazen 20 let in 10 mesecev zapora. V obrazložitvi sodbe, ki še ni pravnomočna, je predsednik senata poudaril, da je senat upošteval očitke iz obtožnice, ki je bila sicer enkrat nebistveno spremenjena.

Na kraju dejanja so bile najdene biološke sledi Vozliča na izstreljenih tulcih in na kameri v kuhinji. Enako strelivo je bilo najdeno v obtoženčevem avtu, na več mestih so bili najdeni tudi karakteristični delci streljanja, kot na kraju umora. Polavtomatske pištole niso našli, a je bila ista, ki je bila uporabljena tudi pri streljanju v hišo Maje F., nekdanje partnerice policista, ki je prijateljeval z Vozličem in je kmalu po umoru dal odpoved.

Prav tako je izvedenec podal oceno, da je na posnetkih nadzorne kamere zelo verjetno prav Vozlič, na kar je sklepal tako po načinu hoje kot po višini in postavi. Večino časa v kritični noči je sicer prebil s sostorilcem v drugem lokalu Moj cafe, kar izhaja s posnetkov kamer, vendar so bile vse tam nameščene ravno med 3.30 in 4.32 nedelujoče oziroma izključene, v vmesnem času pa je bil premaknjen tudi obtoženčev avto. Sodišče je Vozliču v kazen vštelo čas, ki ga je že preživel v priporu, in mu ga hkrati podaljšalo zaradi ponovitvene nevarnosti.