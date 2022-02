Žrtev v preteklosti o nasilju ni hotela govoriti

V nadaljevanju preberite:

Slovenijo je pretresla torkova tragedija, v kateri je življenje izgubila 41-letna ženska, umoril jo je njen 47-letni partner. Zločin se je zgodil v zaselku Lisce na Razborju pod Lisco, kjer sta partnerja, starša šestih otrok, starih od tri do 15 let, živela zadnjih pet let. Včeraj je bil osumljenec umora na posebno grozovit način priveden pred preiskovalnega sodnika, izsledke preiskave pa so predstavili tudi policisti.