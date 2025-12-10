V zrušenju stavb v Maroku umrlo najmanj 19 ljudi, več je ranjenih

V maroškem mestu Fez sta se ponoči zrušili dve sosednji štirinadstropni stavbi, pri čemer je umrlo najmanj 19 ljudi, še 16 pa je bilo poškodovanih, je danes poročala maroška tiskovna agencija MAP. Pojasnili so, da reševalne akcije še vedno potekajo, da bi našli ljudi, ki bi še lahko bili ujeti pod ruševinami.

Po navedbah lokalnih oblasti bi se število žrtev v prihodnjih urah lahko še povečalo. Policija in reševalci so območje zavarovali in preventivno evakuirali prebivalce iz sosednjih stavb, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V nesreči je bilo ranjenih več ljudi. FOTO: Ahmed Alaoui Mrani/AFP

V Fezu se je sicer že februarja lani zrušila hiša v starem mestnem jedru. V nesreči je umrlo pet ljudi. Leta 2016 pa sta se v enem tednu v Maroku porušili dve stavbi, pri čemer je skupno umrlo šest ljudi.