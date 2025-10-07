Zrušil se je del šestnadstropne stavbe, ranjenih je deset ljudi, štiri pogrešajo

V središču španske prestolnice Madrid se je danes med gradbenimi deli zrušil del šestnadstropne stavbe, pri čemer je bilo ranjenih deset ljudi, še štiri pogrešajo, so sporočile lokalne oblasti. Na prizorišču so gasilci, reševalci in policisti.

»Število žrtev se trenutno ocenjuje na okoli deset, večinoma z lažjimi poškodbami,« je povedal predstavnik vlade Francisco Martin Aguirre in dodal, da štiri osebe pogrešajo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Thomas Coex/AFP

Župan Madrida Jose Luis Martinez-Almeida je medtem sporočil, da so najmanj enega od poškodovanih odpeljali v bolnišnico. Na kraju nesreče so gasilci, reševalci in policisti, ki so območje zavarovali.