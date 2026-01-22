Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.

Nekdanji in sedanji župan Dolenjskih Toplic Franci Vovk je na lastno pest naročil rušitev Lukčeve kapelice, kulturnega spomenika lokalnega pomena. Namesto porušene je postavil novo, ki jo je sam plačal. Zaradi tega je sedel na zatožno klop novomeškega sodišča, saj kapelica ni bila obnovljena v skladu s pravili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vovk je priznal krivdo za poškodovanje, odstranitev ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, hkrati pa poudaril, da je vse delal z dobrimi nameni, je poročal Žurnal24. Kot je povedal, ga je zmotilo, da kapelica propada, lastniki zemljišča, ki naj bi jih bilo več kot 20, med njimi tudi država, pa se za sakralni objekt niso prida zanimali. Poudarja, da je kapelico obnovil kot domačin in kristjan, ne ...