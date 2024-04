Češka po razvitosti dohitela Slovenijo, druge države zmanjšale zaostanek

Navdušenje, s katerim so v Sloveniji in še devetih drugih državah 1. maja 2004 proslavili največjo širitev Evropske unije v njeni zgodovini, ni uspelo preprečiti preizkušenj, zamujenih priložnosti ter napak, ki jih je ta mejnik prinesel v naslednjih dvajset letih.

Od novih držav članic se je pričakovalo veliko, s sedanje perspektive v določenih pogledih preveč. Kljub gospodarskemu napredku so po vstopu potrdile, da evropska integracija ni enosmeren proces, kaj šele jamstvo pred zdrsom demokratičnih norm, ter se znašle pred izzivi, na katere še vedno iščejo prave odgovore.

Vstop je novim članicam dal razvojni zagon

Po vstopu v EU so manj razvite države večinoma rasle hitreje. Tako je Češka po razvitosti že dohitela Slovenijo, druge države pa so do Slovenije zmanjšale zaostanek. Naša država je ob vstopu v EU leta 2004 dosegala 88 odstotkov povprečne razvitosti EU, merjene z bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca, in je v prihodnjih dveh desetletjih napredovala za tri odstotne točke. Za Ciprom je to najmanj med novimi članicami. Za primerjavo: višegrajska četverica je od leta 2004 do leta 2023 napredovala v povprečju za 17, baltska trojica pa celo za 29 odstotnih točk.

Slovaška je tako v tem času zrasla z 59-odstotne povprečne razvitosti EU na 73-odstotno. Kako jim je to uspelo? Pred vstopom v EU je bila na Slovaškem 20-odstotna brezposelnost, kar je bila druga najvišja – v nekaterih mesecih celo najvišja – brezposelnost v celotni Evropi.

Zato so nekaj morali narediti, se spominja državni sekretar na slovaškem ministrstvu za zunanje zadeve Rastislav Chovanec: »Gospodarske reforme, ki jih je predstavila vlada, so bile uspešne. Osredotočili smo se na tuje neposredne investicije. Med letoma 2003 in 2006 je na Slovaško prišlo veliko tujih investitorjev, mnogi med njimi so bili iz avtomobilske industrije. To je dalo našemu gospodarstvu ponoven zagon. K temu je veliko pripomoglo naše članstvo v Evropski uniji, saj smo postali zaupanja vreden partner za tuja podjetja. S sprejetjem zakonov za enotni trg je bilo za tuja podjetja lažje poslovati na Slovaškem. S tem je brezposelnost padala, produktivnost je rasla, kar je pomagalo k rasti BDP. K temu so pripomogla tudi evropska sredstva ter vstop v območje z evrom. Evrsko valuto smo prevzeli kot edina država Višegrajske skupine, s katero tekmujemo za tuje investitorje. Vse to je pomagalo, da smo se približali najrazvitejšim.«

Slovaška se je odprla tujim investitorjem, predvsem iz avtomobilske industrije. Ta panoga je postala najpomembnejša v slovaškem gospodarstvu, zato v tej državi izdelajo največ avtomobilov na prebivalca na svetu. Svoje tovarne na Slovaškem imajo Volkswagen, Stellantis, Kia, Jaguar Land Rover, v Košice pa prihaja zdaj še Volvo.

»Velik zagon za tuje naložbe na Slovaškem je bil vstop v EU, ko smo postali del velikega trga. To je pomembno za privabljanje vlagateljev s tretjih trgov in tudi iz EU. K pospešitvi privabljanja tujih neposrednih investicij je pripomogel tudi vstop v območje z evrom. Smo ena redkih držav v srednji in vzhodni Evropi z evrom. To je še posebno pomembno za stabilnost valutnih tveganj,« je pojasnil Robert Šimončič, direktor slovaške agencije za investicije in zunanjo trgovino Sario.

Med prednostmi slovaškega investicijskega okolja je Šimončič poudaril izkušeno delovno silo, visoko produktivnost dela, domače dobavitelje v številnih sektorjih in državne spodbude. Kaj pa nižji davki? »Davčne stopnje so relativno nizke v primerjavi z drugimi državami, kar pa za vlagatelje ni najpomembneje. Ena od spodbud za vlagatelje je možnost večletnih davčnih počitnic,« pojasnjuje sogovornik.

V Sloveniji rast produktivnosti zaostaja za rastjo plač v nasprotju s Slovaško, ki ima po Šimončičevih besedah najvišjo produktivnost dela v srednji in vzhodni Evropi. »Naša strategija je pritegniti naložbe z najvišjo dodano vrednostjo. Imamo usposobljeno delovno silo, ki hitro lahko sprejme nove tehnologije. Zato k nam prihajajo podjetja z višjo dodano vrednostjo v proizvodnji, kar povečuje produktivnost. Tuji investitorji pri nas ne iščejo več poceni delovne sile. Plače rastejo, a dolgoročno gre rast plač z roko v roki z rastjo produktivnosti dela. Podjetja, ki so že na Slovaškem, vlagajo tu, saj vlagajo v nove projekte z novo tehnologijo, ki povečuje produktivnost. Tu, na primer, ustanavljajo oddelke za raziskave in razvoj ter tehnološke centre. Investitorji z visoko dodano vrednostjo prihajajo na Slovaško in se tu širijo.«

Višje plače, a še vedno nižje kot drugod

Višja dodana vrednost omogoča tudi izplačila višjih plač, ki pa so na Slovaškem še vedno nižje kot v drugih državah višegrajske četverice in Slovenije. Povprečna bruto plača na Slovaškem znaša 1304 evre, medtem ko na Češkem, ki je bila bogatejši del nekdanje Češkoslovaške, 1670 evrov. Za primerjavo; povprečna bruto plača v Sloveniji je 2318 evrov.

Drugi izziv za Slovaško je neenakomeren regionalni razvoj. Čeprav se celotna država spopada s pomanjkanjem delovne sile, imajo še vedno manj razvita okrožja z višjo stopnjo brezposelnosti. Ljudje s teh območij namreč ne želijo migrirati v okrožja, kjer je na voljo več služb, pa tudi znanje in veščine teh brezposelnih ljudi ne ustrezajo potrebam zaposlovalcev, je pojasnil Chovanec. Po drugi strani je bilo v zadnjih 20 letih zgrajenih veliko cest in avtocest, ki zmanjšujejo razlike med regijami. Zaradi boljše infrastrukture so tudi v manj razvita okrožja prišla nova podjetja. V letu 2004 so imeli 20-odstotno brezposelnost po vsej državi, zdaj ni niti enega okrožja z več kot 15-odstotno brezposelnostjo, je dodal.

Slovaško torej čaka še kar nekaj korakov pri dohitevanju evropske razvitosti. Po mnenju državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu je ključ do tega tako v privabljanju tujih inovativnih podjetij kot v rasti domačega gospodarstva: »Struktura našega gospodarstva je močno odvisna od tujih investitorjev, kar je bilo dobro, zdaj pa potrebujemo še drugi steber in to so slovaška podjetja.

Ta rastejo precej hitro. Tudi v interesu našega ministrstva je, da je vse več slovaških podjetij vključenih v globalno trgovino, da so prisotni na tujih trgih, s čimer bodo stabilnejša. Tak trend želimo obdržati,« meni Chovanec, ki je pojasnil, da je bil vstop v EU najpomembnejša stvar za njihovo državo v zadnjih 30 letih po delitvi Češkoslovaške na dve državi.

Višja dodana vrednost omogoča tudi izplačila višjih plač, ki pa so dvajset let po vstopu v EU na Slovaškem še vedno nižje kot v drugih državah višegrajske četverice in Slovenije.

Evroskepticizem zavira uvedbo evra

Češka, industrijsko razvitejši del nekdanje skupne države, je tako v EU vstopila bolj razvita kot Slovaška in je v 20 letih po razvitosti ulovila tudi Slovenijo. Obe državi sta pri 91 odstotkih povprečne razvitosti EU. Ima pa tudi Češka težave z neenakomernim regionalnim razvojem, saj so razlike med regijami od leta 2004 vse večje.

Tako kot velja za Slovenijo in Slovaško je tudi Češka zelo izvozno gospodarstvo, ki ima prednosti od enotnega trga. »Delujoč enotni trg je Češko republiko precej bolj kot evropska sredstva potiskal naprej,« je komentiral nekdanji namestnik češkega finančnega ministra in državni sekretar za evropske zadeve v kabinetu predsednika vlade Tomáš Prouza: »Druga stvar, ki je ljudje ponavadi ne vidijo, a je zame še bolj pomembna, so velike spremembe regulatornega okvira. Modernizirali smo pravni sistem.«

Prouza je ugotovil, da sta Češka in Slovenija vstopili v EU kot najbogatejši od novih članic, a njuna rast po razvitosti je bila precej počasnejša kot pri nekaterih drugih revnejših članicah.

»Morda potrebujemo druge prijeme za našo rast kot le kohezijska sredstva. Češkega gospodarstva nam ni uspelo modernizirati. Vedno nas je reševala Nemčija, saj smo dobavitelj njenim podjetjem. Po eni strani je bilo za nas enostavno – ko je rasla Nemčija, smo rasli tudi mi. Vendar je odvisnost od Nemčije tudi naše največje tveganje.« Ker je šlo Češki zelo dobro, je dodal, ni bilo pritiska po potrebnih reformah.

Sogovornik opozarja, da je v češki politiki veliko evroskepticizma ter aktivnega nasprotovanja in kritike, po drugi strani pa je podpora Uniji zelo omejena. To vpliva tudi na javno mnenje. Se je pa po začetku vojne v Ukrajini podpora EU in Natu povečala. »Kar res potrebujemo, je mlajša generacija politikov, ki se bodo jasno izrazili v podporo EU.«

Nastrojenost politikov do EU je po njegovem mnenju tudi razlog, da Češka še zdaj ni sprejela evra, čeprav se s tem po mnenju češkega premiera v času vstopa v EU in kasnejšega komisarja Vladimirja Špidle odpoveduje vplivu v Bruslju.

Evru tako nasprotuje tudi javno mnenje. »Podpora evru je bila nad 50 odstotki zadnjič v letih 2005 ali 2006, vsekakor je od tega že zelo dolgo. Veliko je nasprotnikov evra, ki obožujejo finančno krizo v letih 2009 in 2010. Takrat je veliko politikov govorilo, da bo območje z evrom propadlo in da smo lahko srečni, ker imamo krono,« je pojasnil Prouza.

»Drugi vzrok za nesprejetje evra je, da je češka centralna banka umetno krepila menjalni tečaj in zanj jamčila, kar je bilo za izvoznike odlično, saj so bili konkurenčnejši od podjetij iz območja z evrom. A centralna banka je prenehala podpirati češko krono, menjalni tečaj pa se je vrnil na prvotno raven. Tretji in morda najpomembnejši vzrok pa je, da bi politika morala za vstop v območje z evrom sprejeti nepriljubljene reforme, kot so pokojninska in davčna reforma ter reforma socialnih izdatkov, čemur se izogibajo. Z vstopom v monetarno unijo bi namreč najprej morali spremeniti fiskalno pravilo.«

A letos se je vendarle spremenil tudi pogled češke politike do evra. Predsednik države Petr Pavel je namreč na začetku leta pozval vlado h korakom v smeri uvedbe evra. »Všeč mi je izjava predsednika, saj je edini politik, ki je jasno povedal, da Češka sodi v evrsko območje. V zadnjih 15 letih niti en vodilni politik ni imel poguma izreči tega preprostega stavka,« je pojasnil Prouza in to označil za velik napredek. »Predsednik je dal pogum tudi češkim gospodarstvenikom, da bodo o tem lahko glasno govorili. To ne pomeni, da bomo imeli evro jutri, a predsednik Pavel je dal spodbudo.«