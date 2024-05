Karin Planinšek: mladi glas za preboj v evropski politiki

Karin Planinšek, kandidatka za evropsko poslanko na listi SDS, je mlada ženska, ki rada premaguje stereotipe, saj se je že na svoji študijski in poklicni poti znašla na področju, ki je pregovorno veljalo za moško, v informatiki.

Je odločna oseba, ki zna združiti mehkobo srca ter moč razuma in zdrave presoje. Kombinacija, ki je v politiki včasih primanjkuje. Kot dokazuje, bo odločno opravila tudi s stereotipom, da je mlad človek premalo zrel, da bi se lotil velikih stvari. Sama namreč verjame, da vsak lahko premika gore, če je predan delu in ima jasne cilje.

Z najmlajšo kandidatko na listi SDS smo se pogovarjali o njenem pogledu na aktualne družbene politične teme, o volitvah, viziji in ključnih prednostnih nalogah, ki si jih bo zadala kot evropska poslanka.

Karin nam je zaupala, da je že v rosnih letih začutila, da si želi delati velike in pomembne stvari. Poleg svojega profesionalnega dela v digitalnem svetu je želela izkoristiti neomejene možnosti, ki jih ponuja informacijska doba, zato je zaradi želje po aktivnem državljanstvu ustvarila podkast Na tekočem, v katerem se z različnimi gosti dotika perečih in zanimivih družbeno-političnih tem. Sama pravi, da odpira prostor pluralnim debatam, v katerih je lahko vsako mnenje slišano, sodobna tehnologija in moč socialnih omrežij pa ji omogočata, da svoje delo deli s širšo javnostjo. Produkt, ki ga je ustvarila, je kot gnezdo idej in različnih mnenj. Sposobnost analitično-kritičnega mišljenja s pridihom empatije ji, kot rada poudari, daje veliko moč tako na zasebnem kot profesionalnem področju.

Karin, zakaj ste se odločili za kandidaturo na evropskih volitvah?

Odločitev je prišla nepričakovano, nikoli si nisem predstavljala, da bom pri tako mladih letih že stala tukaj, kjer sem trenutno. Vendar me je h kandidaturi in sploh k političnemu udejstvovanju spodbudila želja po ustvarjanju boljše prihodnosti za vse, to željo namreč čutim v sebi že od otroštva. Mislim, da je politika edina prava pot, kjer lahko največ prispevam k družbi in se borim za to, kar je prav. Prepričana sem, da se je moj vstop v politiko zgodil ob pravem času, saj se v družbi dogajajo tektonske spremembe in želim stati v prvih vrstah, ko bo treba sprejemati pomembne, a težke odločitve. Vesela in počaščena sem, da sem se znašla na listi izjemnih kandidatk in kandidatov, ki jih v evropsko areno pošilja stranka SDS. Mislim, da je ekipa kandidatov SDS šopek res močnih posameznikov, kar je garancija, da bodo vrednote, ki jih živimo in zagovarjamo v imenu naših volivcev, tudi v evropskem merilu slišane in zastopane. Sama to vlogo sprejemam s ponižno, a ponosno odgovornostjo, da lahko kot mlada oseba v politiko in družbo prispevam svež veter in mladosten zanos.

Trenutno ste še vedno zaposleni kot razvijalka programske opreme. Mislite, da vam bo strokovno znanje pomagalo na politični poti in kako?

Zagotovo mi bo moje znanje v veliko pomoč. Smo namreč v dobi hitrega napredka, ko se mora človek nenehno izobraževati in prilagajati spremembam, ker pa se vse odvija tako hitro, je mnogo držav v zaostanku. Zato se zavzemam za več poudarka na digitalnih tehnologijah v šolstvu, saj moramo vlagati v visoko izobražen kader in tako ljudi pripravljati na poklice prihodnosti. Žalostno se mi zdi, da na kar nekaj šolah pri informatiki še vedno predavajo samo o osnovni uporabi Worda in PowerPointa, medtem ko učenci pisanje seminarskih nalog po večini prepuščajo umetni inteligenci. Če bomo nadaljevali v takem počasnem tempu, nas bo umetna inteligenca povozila in ji na trgu dela ne bomo mogli več konkurirati. Prav tako pa je treba ogromno dela vložiti v digitalizacijo Slovenije, ki je na tem področju zaspala. Absurdno je, da imamo ministrstvo za digitalno preobrazbo, katerega edini »dosežek« je bil nabava 13.000 računalnikov, ki jih zdaj nihče ne uporablja.

Omenili smo, da se ukvarjate tudi z ustvarjanjem podkasta Na tekočem. Kako ste se lotili tega?

Ideja za podkast se je rodila zelo spontano. Na neki točki sem dobila zamisel, da bi na socialnih omrežjih izkoristila priložnost, da lahko z ljudmi delim svoje mnenje in opozorim še na kakšen drugačen vidik problematik, s katerimi se spopadamo. V istem obdobju sem spoznala vrstnico, s katero sva ustvarili podkast, ki je hitro rasel. Pozneje sta se sicer najini poti razšli, ampak sama uspešno razvijam zgodbo naprej. Vabim goste, ki nimajo vedno vseh zvočnikov na voljo, da povejo svoje mnenje. Prizadevam si za to, da s spoštljivim in pluralnim diskurzom dajemo zgled, saj menim, da je tega v naši družbi bistveno premalo, kljub temu da živimo v demokraciji. Prav tako sem mnenja, da je treba izkoristiti izjemno moč družabnih omrežij in se povezovati z vrstniki ter jim predstaviti, da ni vseeno, kaj se dogaja na političnem prostoru in na splošno v družbi. Mislim, da je naloga vseh nas mladih, ki smo družbeno aktivni, da pokažemo svojim vrstnikom, da imajo moč spreminjati svet, pa naj se to sliši še tako utopično. Prav je, da začnemo opogumljati mlade, da stopijo z nami v prve vrste v boju za boljši jutri. Ob tem se spomnim reka znane političarke, Margaret Thatcher: »Ne sledi množici, naj množica sledi tebi.«

Pogumne besede. Kako gledate na prevlado moških v politiki? Kako gledate na t. i. spolne kvote? Ste se kot ženska kdaj počutili v neenakopravnem položaju samo zato, ker ste ženska?

Ne, prav nasprotno. Doslej se mi še ni zgodilo, da bi se zato počutila slabše ali kakor koli neenakovredno. V službi so bili prav veseli ravno zaradi rega, ker sem ženska in prinašam nekaj ženske energije v moško okolje. Čeprav se danes na ves glas spodbuja ženska enakopravnost in moč, so številne današnje ženske nekako oropane za to, da bi lahko živele sebi lasten ženski princip. Preveč želijo/želimo biti podobne moškim. To po mojem mnenju ni pravi način in žensko spravlja v past prevelikih pričakovanj. Kot sem rekla, ne vidim potrebe v tem konstantnem dokazovanju, po ženskih kvotah in podobnem. Ženskam je danes na srečo res omogočeno vse, imamo vse možnosti, da nam uspe v podjetništvu, politiki, kulturi, praktično kjer koli. A ne gre pozabiti, da imamo ženske res posebno vlogo na tem svetu, ker smo nosilke novega življenja, to je bilo dano samo nam in to je ogromna prednost in privilegij, in ne slabost, kot skušajo nekateri prikazati. Ženska je lahko danes podprta v svojem delovanju in prav je, da to izkoristimo na tak način, da ostanemo ženske in ohranimo svoj prostor v tej edinstvenosti. Tudi kar zadeva politiko.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo prav na listi stranke SDS?

S to stranko si delim vrednote in te vrednote tudi s ponosom zagovarjam. Smo ena najstarejših in najmočnejših slovenskih strank z ogromno izkušnjami, zato vem, da sem se odločila prav, ko sem se pridružila tej svoji – rada rečem – širši družini. Kot je na letošnji slavnostni akademiji stranke povedal predsednik Janez Janša, je Slovenska demokratska stranka najuspešnejši politični projekt samostojne Slovenije. To, da imamo danes svojo državo, ki se je vsaj formalno izvila iz primeža socializma in vsaj na trenutke diha s polnimi pljuči, ni samoumevno. Kot mlada oseba s spoštovanjem gledam na naše osamosvojitelje in sem hvaležna, da so nas pripeljali v »obljubljeno« deželo, četudi se nam tu ne cedita le mleko in med. In prav v tem vidim priložnost, da lahko sama prispevam k skupnemu dobremu. Želim, da bi lahko po svojih najboljših močeh prispevala k razvoju in blaginji Slovenije.

Kakšne so vaše prioritete in kaj želite doseči kot poslanka v evropskem parlamentu?

Kot poslanka v evropskem parlamentu se bom zavzemala za vse ključna področja, ki jih je SDS tudi izpostavila z manifestom »Preudarno za Slovenijo v Evropi«. Sama vidim svojo veliko moč v tem, da bom glas mladih, a se zavedam, da smo vsi v procesu staranja, zato je treba poskrbeti za kakovost življenja vseh generacij v Evropi.

Kar se tiče migracij. Menim, da je prav, da so vrata Evrope odprta za vse, ki želijo legalno vstopiti v našo skupnost, jo spoštovati in v njej tudi nekaj prispevati. Naša pravica je, da odločamo, koga bomo sprejeli in koga ne. Zavračam ilegalne migracije, saj verjamem, da sta tako država kot EU naš dom, v katerega mimo pravil ne more kdor koli.

Poudarila bi tudi delo za duševno zdravje vseh, predvsem pa mlajših generacij, ki so danes izpostavljene številnim potencialno škodljivim vplivom, od vsiljevanja ideologije, da imamo več kot dva spola, na drugi strani pa imamo pasti digitalnega okolja in vsega, kar to prinaša. Zato si želim delati tudi na ozaveščanju te problematike.

In ne nazadnje, želim si Evropo, ki bo zares svobodna, ne le v zlaganih lepo zvenečih parolah. Evropo, ki ne bo vtikala svojega nosu v avtonomijo ustavnih sodišč posameznih držav, Evropo, ki ne bo preganjala slovenskega oz. evropskega kmeta, Evropo, ki bo podprla inovacije na področju zelenega prehoda, medicine, gospodarstva in tehnologije, da bo lahko konkurenčno nastopala kot resen igralec na svetovnih trgih. Želim si, da Evropa znova zasije in želim si, da – kot je moje geslo – skupaj izkoristimo moč Evropske unije.

