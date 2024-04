Nove tehnologije v medicini so rešitev za čakalne vrste

V nadaljevanju preberite:

Češki investitor in podjetnik Michal Zahradníček je obogatel z vlaganji v informacijsko tehnologijo (IT), zdaj pa se posveča biotehnologiji. Je večinski lastnik podjetja Primecell, ustanavlja pa tudi sklad tveganega kapitala Life Bioceed. Prepričan je, da lahko težave zdravstvenega sistema, ki se ubada s pomanjkanjem kadra ob vse večjem povpraševanju pacientov, rešijo le nove tehnologije za preventivo, zdravljenje in rehabilitacijo. Naslednjo veliko investicijsko priložnost vidi v združevanju IT in medicinske biotehnologije, kot je, denimo, podjetje Neuralink Elona Muska.

Zahradníček je v pogovoru za Delo spregovoril o vlaganju v biotehnologijo, prenosu znanja na trg, etičnih dilemah, umetni inteligenci in drugi novi tehnologiji v medicini ...