SLS je vložila kandidatno listo za evropske volitve

SLS je danes s podpisi 1455 volivcev na državno volilno komisijo (DVK) vložila kandidatno listo za volitve poslancev v evropski parlament. »Veselimo se bitke, ki je pred nami, in želimo ohraniti dosedanje izhodišče, torej enega evropskega poslanca,« je ob tem dejal predsednik stranke Marko Balažic. Hkrati je državljane pozval k udeležbi na volitvah.

»V Evropski uniji se sprejme več odločitev, kot si povprečen državljan predstavlja. Te odločitve ključno krojijo naše življenje, zato ne dopustite, da bi o vašem življenju odločali drugi. Vzemite to odgovornost v svoje roke, podajte se na volitve, naj se vaš glas sliši, v SLS pa bomo poskrbeli, da se bo naš glas slišal tudi v evropskem parlamentu,« je ob vložitvi liste volivce pozval Balažic.

Kandidate SLS, ki se na tokratne evropske volitve podaja samostojno, bo nanje popeljal nekdanji predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Peter Gregorčič. Ta je listo stranke predstavil kot vključujočo in obljubil, da bo upravičil zaupano prvo mesto na listi. Za njim se bodo na listi zvrstili nevrobiologinja Nina Strah, sedanji evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), pravnica Sara Ahlin Doljak, nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič, inženirka računalništva Mija Aleš, predsednica podmladka SLS Kaja Galič, listo pa zaključuje prvak stranke Balažic.

Po besedah Bogoviča, ki mu je preboj v evropski parlament ob povezovanju SLS z NSi in SDS doslej dvakrat uspel s preferenčnimi glasovi volivcev, v stranki računajo, »da gre v tretje rado«. Ocenil je, da je bila SLS že dvakrat uspešna na evropskih volitvah, sam pa da je s svojim delom upravičil poslanski mandat v Bruslju.

»Z listo, ki jo imamo sedaj, širimo naše delovanje tudi z novimi obrazi, z ljudmi, ki so bili doslej že aktivni bodisi v strankarski politiki ali sicer v družbi in so že dali svoj prispevek za napredek Slovenije,« je prepričan Bogovič. V kampanji, ki bo stekla prihodnji teden, si želi razprave predvsem o evropskih temah, v SLS pa napovedujejo, da bodo aktivni tudi v kampanji ob napovedanih posvetovalnih referendumih.

Čeprav jim prve javnomnenjske ankete za zdaj ne kažejo preboja v Bruselj, je Bogovič glede rezultata, ki ga lahko stranka doseže na evropskih volitvah, optimističen. »Verjamemo, da je možno s kampanjo med ljudmi, kjer se SLS dobro počuti, tudi še tisti manko nadoknaditi,« je dejal.

DVK bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na eni od prihodnjih sej, so sporočili. Doslej so sicer potrdili listi kandidatov NSi in Vesne, rok za vlaganje kandidatnih list pa se izteče 10. maja.