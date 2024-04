Za Donalda Tuska ura resnice šele, ko bo odšel Duda

Navdušenje, s katerim so v Sloveniji in še devetih drugih državah 1. maja 2004 proslavili največjo širitev Evropske unije v njeni zgodovini, ni uspelo preprečiti preizkušenj, zamujenih priložnosti ter napak, ki jih je ta mejnik prinesel v naslednjih dvajset letih.

Od novih držav članic se je pričakovalo veliko, s sedanje perspektive v določenih pogledih preveč. Kljub gospodarskemu napredku so po vstopu potrdile, da evropska integracija ni enosmeren proces, kaj šele jamstvo pred zdrsom demokratičnih norm, ter se znašle pred izzivi, na katere še vedno iščejo prave odgovore.

Na Poljskem je konec lanskega leta zavel svež veter. Opozicija je oblast prevzela polna načrtov, kako bo obnovila pravno državo, ponovno vzpostavila demokratične standarde in popravila negativen vtis, ki ga je pustila osemletna vladavina konservativca Jarosława Kaczyńskega​ ter njegove stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Zaradi nedemokratičnih potez nekdanje vlade je Poljska velik del svojega članstva v EU veljala za nekakšno odpadnico znotraj sedemindvajseterice, a ji je Bruselj – presenetljivo – precej popuščal. Poleg sodne veje oblasti, skupnosti LGBT+ in žensk, ki jim je skoraj povsem onemogočila dostop do splava, si je stranka PiS za svojo tarčo izbrala tudi javno televizijo TVP.

Ena prvih potez Donalda Tuska po zmagi na volitvah je bila razglasitev bankrota nacionalne medijske hiše, kar mu je omogočilo, da razreši direktorja. Da je TVP v zadnjih letih postala propagandni stroj stranke PiS, so potrdili številni sogovorniki, med njimi tudi novinar Gazete Wyborcze Piotr Stasiński: »Absolutno ni šlo za podajanje informacij, pač pa prepričevanje ljudi, kako vlada dela dobro, ter napadanje nekdanje opozicije. Tusku danes večina pravnikov, ki jih poznam, priznava, da se je čiščenja javne radiotelevizije lotil na pravi način.«

Ena prvih potez Donalda Tuska po zmagi na volitvah je bila razglasitev bankrota nacionalne medijske hiše. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Vlada je odpustila direktorje in upravne odbore televizije, radia in tiskovne agencije, ki so v času vladavine PiS veljali za njej naklonjene. TVP so nato likvidirali, kot bi šlo za gospodarsko družbo, saj Tusku zaradi pravice poljskega predsednika Andrzeja Dude do blokiranja nove zakonodaje drugega niti ni preostalo.

Nacionalnega medija niso mogli kar ugasniti in postaviti na novo v skladu s pravilnikom. V nacionalnem svetu za radiodifuzijo namreč še vedno sedijo skoraj izključno podporniki stranke PiS.

Eni najboljših neodvisnih televizij v lasti Warner/Discovery so pred dnevi tako izrekli 126.000 evrov kazni zaradi predvajanja dokumentarnega filma o zlorabah v Katoliški cerkvi, za katere je vedel in jih pomagal prikrivati tudi nekdanji papež Janez Pavel II., Poljak, na katerega so v močno katoliški državi zelo ponosni. Po predvajanju filma so se na nacionalni svet za radiodifuzijo usule pritožbe gledalcev, ki so se – po 18. členu zakona o radiodifuziji – »čutili prizadete«.

Tadeusz Kowalski, edini od petih članov sveta, ki ga nista nastavila PiS oziroma predsednik Duda, je za Delo dejal, da je zadnji dve leti skupaj z drugimi medijskimi strokovnjaki pripravljal obsežno reformo javnih medijev, katere pomembni segment je tudi finančni steber, »saj je PiS sistem financiranja javne medijske hiše povsem izpridila«.

Od 14 milijonov gospodinjstev s priključkom jih plačuje licenčnino zgolj en milijon, zato je finančni sistem v kolapsu, je poudaril Kowalski, rekoč, da bo pomanjkanje denarja prej ali slej neizpodbitno poseglo tudi v avtonomijo novinarstva.

Tadeusz Kowalski. FOTO: Anja Intihar/Delo

Edina pot je poljska ustava

Nekateri so prepričani, da Donald Tusk korenito spreminja način delovanja javne medijske hiše in da se je reform tudi sam lotil na nedemokratični način, medtem ko mu tudi ultra konservativna opozicija že očita »diktaturo«. Je »čiščenje« sodišč in nacionalnega medija sploh mogoče brez tveganja, da bi zdrsnil v politično kadrovanje?

»Verjetno lahko naredijo kar nekaj napak, ampak menim, da gre vseeno za dober proces. Ni preprosto spremeniti nedemokratični sistem v demokratičnega. Samo v demokraciji sodišča in mediji lahko delujejo,« je jasen Piotr Stasiński. »PiS je bila protidemokratska stranka in še vedno je. Konservativni so, prokatoliški, populistični in nikamor ne bodo odšli, vedno so tu. Zato je treba biti previden in pameten, ko premaguješ težave. Vlada se mora opreti na poljsko ustavo in na nič drugega, ker je zakonodaja, ki jo je za seboj pustila prejšnja vlada, popolnoma neustavna in protidemokratična.«

Njegova novinarska kolegica Aleksandra Sobczak, namestnica glavnega urednika Gazete Wyborcze, je poudarila, da je bilo na nekaj področjih – izpostavila je prav TVP – težko hitro in transparentno urediti stvari: »Nacionalno medijsko hišo je bilo treba očistiti hitro. Naredili so nekaj korakov, ki so bili po mojem mnenju nujni, da so se znebili propagandnega poročanja. Nekaj odvetnikov je sicer prepričanih, da so bile poteze vlade z zakonskega vidika sporne.«

Zaradi nedemokratičnih potez nekdanje vlade je Poljska velik del svojega članstva v EU veljala za nekakšno odpadnico znotraj sedemindvajseterice. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Če se je TVP dokaj lahko iztrgala iz primeža PiS in se reformirala, bo s sodišči šlo precej težje. V državi deluje približno deset tisoč sodnikov. Ocenjuje se, da je Kaczyński med letoma 2018 in 2023 imenoval približno tri tisoč sodnikov. Kako jih odpustiti, ne da bi tvegali popoln razpad sistema in – spet – zdrsnili v avtokracijo?

Soglasja med pravniki za zdaj še ni, vsi tudi niso optimistični, da Poljska lahko obnovi neodvisno sodstvo in demokratično delujoče institucije.

»Tretjino vseh sodnikov je nastavila PiS in počnejo vse mogoče, da bi sabotirali sistem. Člani sodnega sveta so bili imenovani še pod prejšnjo vlado. Če bi jih želeli nadomestiti z drugimi, potrebujemo spremembo zakonodaje, na kar pa bi predsednik Duda vložil veto. Pred to vlado je zato zelo veliko ovir,« je dejal Piotr Stasiński.

Inflacija se je sicer nekoliko znižala, a Poljski zdaj povzroča skrbi velik zunanji dolg. FOTO: Anja Intihar/Delo

Pravna država je nujna za delovanje gospodarstva. Domači in tuji vlagatelji potrebujejo predvidljive in delujoče zakone. Ker prejšnji vladi niso več zaupali, so se vlaganja ustavila. »Poljska je imela pred dvema letoma 18-odstotno inflacijo – dva dejavnika od treh sta bila pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini. Tretji vzrok za tako visoko inflacijo je bilo helikoptersko prenašanje denarja iz javne blagajne v stabilizacijo volilnega telesa, kar si je na veliko privoščila nekdanja vlada,« je pojasnil Stasiński.

Inflacija se je sicer nekoliko znižala, a Poljski zdaj povzroča skrbi velik zunanji dolg. Predsedniku Andrzeju Dudi se bo mandat iztekel prihodnje leto, ponovno ne bo mogel kandidirati, kot vse kaže, bo šele takrat nastopila ura resnice tudi za Tuska in njegov načrt (demokratičnega) reformiranja države.