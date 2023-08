Težišče današnjih padavin bo spet Koroška in Savinjska dolina

Nevihte z močnimi nalivi in vetrom so težave povzročale že v ponedeljek, ko so zajele Obalo, severno Primorsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča. V prestolnici je voda zalila več kleti in cest, iz poplavljenih podvozov so morali reševati nekaj voznikov.

Proti nam danes prihaja zelo vlažen zrak iz Hrvaške, težišče današnjih padavin, ki bodo najintenzivnejše popoldne in zvečer, bo v vzhodni Sloveniji, Zasavju, Savinjski dolini, Podravju, na Koroškem, širši Štajerski. Padlo bo med 30 in 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi 100 litrov. A padavine bodo bolj umirjene, na širših območjih in brez nalivov, je povedal Brane Gregorčič.

Opozoril je, da se bo namočenost tal še povečevala, kar pomeni večjo ogroženost zaradi plazov.

Drugi padavinski val bo padel na že namočeno podlago, kar najbolj skrbi. Janez Polajnar je opozoril, da je na Koroškem in v Savinjski dolini včeraj padlo do med 40 in 50 litrov vode na kvadratni meter, zato ni bilo večjih težav. Danes in ponoči pa lahko pade še toliko ali pa celo več dežja. To je razlog, da se bodo sprožali novi hudourniki, poplavljala bo padavinska voda, previdnost je nujna.

Poplave po močnem deževju v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poplavlja tudi Drava, pod jezom Markovci, zaradi večjega pritoka iz Avstrije. Mura se bo tudi razlivala, a ostaja znotraj nasipov.

Neža Kodre, direktorica direkcije za vode, je povedala, da so se včeraj razlivali hudourniki v Izoli, Kopru in Piranu, imeli so tudi meteorne poplave. Ni pa hujših podatkov o poplavljenih bivališčih. Vse službe so na terenu in niso prekinjale z delom, razen v najhujših nalivih.

Zemljina je izjemno namočena, opozarja direktor Geološkega zavoda Miloš Bavec, zato obstaja nevarnost plazov tudi na območjih, ki doslej niso bila ogrožena. Nevarnost proženja novih plazov ne bo ostala le nekaj ur, trajala bo več dni.

Pred novimi padavinami bodo morda zatulile sirene. To je civilna zaščita predlagala občinam. Tako bi ljudje takoj vedeli, za kaj gre, je prepričan Srečko Šestan, ne bi bilo treba klicati reševalcev. Šestan meni, da je ta način komunikacije prinesel veliko dobrega, a upa, da ga danes ne bo treba uporabljati. Še ta dan je treba prebroditi, sledijo lepši dnevi, pravi.