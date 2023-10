Dovolj imajo čakanja, cesto v Strugah bodo zaprli

Vonj po vlagi se širi iz skoraj vsake hiše v Strugah, zaselku v občini Luče. Krajani se zavedajo, da morajo čim prej začeti kuriti, sicer bo plesen uničila še nepoškodovani del hiš. Napovedane ohladitve jih skrbijo. Vodo imajo namreč še vedno speljano po ceveh po tleh in že prihodnji teden lahko zmrzne. Stroka se med tem še vedno ukvarja s plazom nad Strugami. A ljudje imajo čakanja dovolj. Cesto, ki so jim jo pred kratkim odprli, bodo zaprli. Nenapovedano, da bo presenečenje čim večje. Pravijo, da druge možnosti nimajo.

Božo Robnik ima ob hiši tudi mizarstvo, škarpa je padla pod pobesnelo Savinjo: »Niti enega stroja še ni bilo tu! Tu je tri metre zasuto s prodom, pa niti en kamion še ni nič odpeljal.« FOTO: Dejan Javornik

»Vse stoji, zima prihaja. Ker čakamo na odločitev, kaj bo s Strugami, hiš nismo mogli podbetonirati, kar pa je pogoj, da vkopljejo vodovod,« je dejal Božo Robnik. Spodnje dele hiš bodo začasno zaščitili s stiroporom in lesom, je povedal: »Nima smisla vlagati v nova okna in vrata, če ne vemo, kako bo. Moramo pa spodnje prostore zapreti, da se ne bo v zgornjih prostorih delala še dodatna škoda. Ker prostori že plesnijo.«

Na vprašanje, ali je smiselno, da zaprejo cesto, ki so jo pravkar dobili, in kdo bo s tem pravzaprav prizadet, pa je odgovoril: »Tako smo oddaljeni, da drugega vzvoda nimamo. Če pride 30 ljudi iz Strug v Ljubljano protestirat, ne bo učinka. Bomo pa izbrali tak termin, da bo odziv. Še vedno je veliko turistov, ki hodijo po dolini. Morda bodo morali tu malo stati in bodo bolj opazili našo tragedijo.« Dejal je, da datuma zaprtja ceste ne bodo napovedali, saj mora biti presenečenje, dodal pa je, da tega morda sploh ne bodo naredili sami: »Kličejo nas iz drugih krajev, ker nas podpirajo. Nekaj se jih je že ponudilo, da bi oni zaprli cesto, da mi ne bi dobili kazni, saj imamo že dovolj težav.«

Terezija Zamernik vsak dan pride v hišo in upa, da se bo vanjo lahko čim prej vrnila. Za kurjavo mora poskrbeti od začetka, saj je poplava poleg treh avtomobilov odnesla tudi drva: »Vse je šlo. In gledali smo, kako jih je odnašalo. Peči za olje in drva smo dobro umile, ker so rekli, da bi jih morda lahko popravili.« FOTO: Dejan Javornik

Kot begunci

Prebivalci so še vedno razseljeni. Terezija Zamernik živi v Lučah v apartmaju. Prej je imela v zamrzovalniku ves živež, zdaj hrano sproti kupuje, do trgovine ima tri kilometre, avto ji je odnesla voda. Vsak dan pride v spodkopano hišo, kjer so prej živeli skupaj s hčerino družino: »Zdaj smo vsak zase. Čakamo, kako se bodo odločili. Ampak čakamo že dva meseca! Ko bi vsaj vodo uredili. Če ne bomo pozimi kurili, bo vse šlo.«

Hišo sredi Strug, ki je je polovico odnesla že ujma, so zdaj dokončno podrli. Irena Kosmač, ki je v njej živela, je v apartmaju, skrbi jo, kaj bo prinesel zakon o obnovi. Ena od možnosti, ki je zakrožila, da bi morali 40 odstotkov sofinancirati poplavljenci sami, jo je spravila na rob obupa: »Če bo tako, je konec. Tako si ne morem ničesar urediti. Katastrofa. Od začetka sem bila čisto v redu, zdaj sem pa psihično čedalje slabše, ker živim v strahu in negotovosti. Prej sem imela urejeno hišo, ves čas sem tam živela, vse prihranke dala vanjo. Zdaj pa je vsega konec in sem socialni primer. Kot begunka.« Solze ji pritečejo kar same. Hitro jih obriše in postreže kavo pri sosednji mizi.

Pomaga sorodniku Francu Kosmaču v gostilni. Njemu je voda prizanesla, a ga usoda zaselka skrbi: »Če bodo vsi šli, moramo tudi mi prodati in iti drugam. Sami ne bomo v tem koncu. Zdaj jih skrbi plaz. Ampak če bo ta plaz potegnilo, bo tako ali tako odneslo pol Savinjske.«

Želijo ostati

Na začetku Strug je največjo škodo naredil levi pritok Savinje. Včeraj se ga skoraj ni videlo, v začetku avgusta pa je ta hudournik prinesel tisoče in tisoče kubičnih metrov skal, kamenja in drugega materiala. Dve hiši bodo morali zaradi poškodb podreti, hiša, v kateri živijo Jože Kosmač, njegova žena Marija in sin z družino, bo tako najbližje hudourniku. Kosmač je razburjen, saj tudi oni še čakajo na odgovor, ali bodo naredili zaščito med potokom in hišo: »Ne moremo čakati do novega leta, ker nam bo še zgoraj hišo uničilo, če ne bomo kurili. Ali bodo podaljšali možnost, da bomo lahko v apartmaju tri mesece dlje, ker čakamo na to odločitev?« Sinova partnerka Rozalija Podkrižnik je dodala: »Brez zaščite bo naša hiša prva, kamor bo vse teklo. Zdaj, ko pride slabo vreme, pričakujemo še slabše. Kar pri srcu te stiska.«

Hiša Jožeta Kosmača, v ozadju stojita žena Marija in snaha Rozalija Podkrižnik, še stoji. A skrbi ga, ker ne ve, ali bodo uredili zaščito zanjo. Stoji v bližini hudournika, levega pritoka Savinje, ki je tako poškodoval dve hiši, da ju bodo morali podreti. Ko se bo to zgodilo, bo njihova hiša najbolj na udaru. FOTO: Dejan Javornik

Krajane je dodatno razburilo, ko so jim povedali, da bodo morali za apartmaje, v katerih bivajo, tudi nekaj plačati. Župan Luč Klavdij Strmčnik, ki se je s krajani sestal včeraj, pa je za Delo pojasnil, da gre za ureditev po interventnem zakonu: »Vlogo bodo dali na CSD in dobili subvencijo, ki jo plačuje občina. Vezana je na dohodke, večinoma tako ne bodo plačali ničesar. Na podlagi tega bo občina zahtevala od države povračilo subvencij.«

Prebivalci želijo v Strugah ostati, nekateri so tu že vse življenje. A vse je odvisno od sanacije plazu na desnem bregu Savinje nad zaselkom. Kot je dejal Strmčnik, ima državni sekretar Boštjan Šefic na mizi že projektno nalogo: »Ko bo potrjena, gremo takoj v iskanje izvajalca, naredile se bodo vrtine, brez poročila pa si ne upajo ničesar narediti.«

Usoda Strug je odvisna od plazu nad zaselkom. FOTO: Dejan Javornik

To je potrdil tudi Rok Fazarinc, član skupine za obnovo: »Če bi to zgrmelo v Savinjo, bi bila katastrofa. Nihče ne more ničesar povedati brez poročila, oziroma dokler ne vemo, kakšna je sestava tega plazu. Ne kaže pa dobro in naslednji teden je napovedan dež.«