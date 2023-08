V Ljubljani za dva milijona evrov škode

Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic si je danes s podžupanom Mestne občine Ljubljana Dejanom Crnekom, vodjo oddelka za zaščito in reševanje Robertom Kusom in vodjo službe za lokalno samoupravo Jero Grobelnik ogledal poplavljena območja v Sneberjah.

Izrazil je zadovoljstvo nad aktivnim pristopom mestne občine Ljubljana k obnovi, pomembno pa je, da pri obnovi sodeluje tudi proizvajalec poplavljenih montažnih hiš. Sanacija bo kompleksna, a bo potekala pod strokovnim vodstvom, je opisal Šefic.

»Škoda je res velika, ljudje so izjemno prizadeti,« je dejal in obljubil, da jim bodo skušali pomagati na načine, ki so na razpolago. Občinam bodo skušali pomagati tudi pri popisu škode, je dejal. Tudi podžupan Dejan Crnek se veseli sodelovanja občine z državo. Pojasnil je, da obljubljena pomoč države daje upanje, da bo sanacija hitra.

Pomembno bo tudi preprečevanje nadaljnih poplav, saj prihajajo deževni meseci, vodotoki pa po zadnji katastrofi še niso varno urejeni. Mestna občina že ugotavlja, kje so šibki členi, ekipa s hidrologom Rokom Fazarincem pa bo na teren v poplavna območja Ljubljane prišla v petek. Ogledali si bodo stanje, govorili z ljudmi in skušali ugotoviti kaj je šlo narobe in kako se ogniti podobnim scenarijem v prihodnosti, je pojasnil Šefic. Prioriteta je preprečitev nadaljne škode, vendar so v bližnji prihodnosti verjetne nove poplave.

V Ljubljani ocenjujejo, da je škode po poplavah za dva milijona. Crnek je potrdil, da mestna občina ne bo obremenjevala državnega proračuna in bo posledice odpravljala sama, saj so bili nekateri drugi deli države bistveno huje prizadeti. Vse aktivnosti na terenu trenutno vodi štab civilne zaščite, v naslednji fazi pa jo bo nadomestila posebna služba vlade, je opisal Šefic.