Golob: Sestanek je pokazal, da znamo biti v politiki enotni

Predsednik vlade Robert Golob se je danes sestal s predsedniki parlamentarnih strank, ki jih je na srečanje povabil »v želji po oblikovanju celovitih rešitev in ukrepov za sanacijo posledic ujme«. Vlada je namreč opredelila nove interventne ukrepe, ki jih bo vgradila v interventni zakon za pomoč po poplavah. Med njimi so tehnična pisarna, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč in moratorij na posojila. Predlog zakona bodo ministri potrdili prihodnji četrtek in ga po nujnem postopku poslali v DZ.

Glede nabora ukrepov je vlada usklajena z opozicijo

Sestanek je pokazal, da znamo biti politiki, ko je to potrebno, enotni, je dejal Golob. Želi si, da bi v takem duhu nadaljevali tudi v prihodnje. Glede nabora ukrepov je povedal, da so ti usklajeni s pogledi opozicije.

Janez Janša, predsednik SDS, je pojasnil, da so v SDS pripravili več priporočil glede urgentnih ukrepov. Te predloge so skrčili, ker je vlada pripravila podobne, danes so posredovali približno 44 predlogov, priporočil. »Verjamem, da gredo predlogi v isto smer.« Pozdravil je vladni dvojni pristop, torej da se najprej sprejme interventni zakon, nato pa zakon o obnovi. Ta zakon naj bi bil sprejet in uveljavljen še do konca meseca avgusta.

Janša: Treba je počrpati vsa sredstva

Ključen predlog SDS se nanaša na finančne vire: od EU je Slovenija po pandemiji dobila možnost za povratna sredstva v višini približno enega odstotka BDP. »Danes je zaposlovanje na finančnem trgu drago, povratna sredstva so postala atraktivna. Vesel sem, da je Golob dejal, da razmišljajo o tem črpanju, skrajni rok za porabo teh sredstev je konec tega meseca, do takrat bi morali dati namero za črpanje teh povratnih sredstev po ujmi. Po obisku evropske komisije je bil dan znak, da so na razpolago, zato mislim, da bi se morali koncentrirati na ta vir.«

Janša je še dodal, da gre zakon glede na to, kar so slišali včeraj, v pravo smer, zato ga bodo brez težav podprli. »Mislim, da vlada predlogov, ki so dobri, ne bo zavrgla in da se bo takšen konstruktiven dialog nadaljeval. Predlagali smo, da se skrčijo sredstva za tako imenovane mehke vsebine in se umestijo v sklad za obnovo po ujmi,« je še dodal prvak SDS.

Vrtovec: Treba je odpraviti birokratske ovire

Jernej Vrtovec iz NSi je dejal, da so zbrali konkretne predloge: od kratkoročnih do dolgoročnih, nekateri so se s predlogi vlade podvajali. Poudaril je, da ob tovrstnih katastrofah ljudje znamo stopiti skupaj, kakor je skupaj stopila tudi politika. Izpostavil je sanacijo vodotokov: po njihovem mnenju je treba okrepiti ekipe, da se rečne struge uredijo pred jesenskim deževjem, sicer bomo doživeli nove poplave. Drugi ukrep je solidarnostni sklad, ker ljudje pomoč potrebujejo takoj, pomembne so tudi spremembe dolgotrajnih postopkov. Pa tudi nadomestne gradnje brez pridobivanja gradbenih dovoljenj so eden od njihovih kratkoročnih ukrepov. Predlagajo subvencioniranje obrestnih mer za nabavo uničenih strojev in opreme. Poudaril je, da je treba odpraviti birokratske ovire.

Posledice poplav v občini Solčava. FOTO: Blaž Samec/Delo

Fajonova: Izzivi pri pripravi finančne konstrukcije

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve in predsednica SD, je dejala, da se je treba dela lotiti drugače kot leta 1990, da saniramo, obnovimo infrastrukturo, hiše, škodo, ki je nastala. Treba je sestaviti finančno konstrukcijo, škoda bo večmilijardna, je povedala. »Velik izziv bo, kako pripraviti finančno konstrukcijo. Ključno je, da porabimo vse resurse v državi, znanje, potencial, da tistim, ki so izgubili vse, podjetjem, ki so izgubila vse, pomagamo najprej.« Vsaka druga sobota v mesecu bo solidarnostna sobota, je pojasnila Fajonova. Delodajalci se bodo prostovoljno odločili, ali bodo delali, ta denar pa bodo namenili v sklad.

Luka Mesec, koordinator Levice, si želi, da se konstruktivnost, ki je bila danes na posvetu, ohrani tudi pri drugih temah.

Podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon je poudaril, da morajo biti ukrepi hitri in učinkoviti, da državljani denarno pomoč dobijo čim prej, da občine denar dobijo čim prej, da vsa stanovanja namenijo tistim, ki so ostali brez domov, in da se pripravijo na drugo fazo, torej obnovo. V Svobodi pripravljajo tudi ukrep državnih obveznic: to je ideja, ki bo predstavljena prihodnji teden. Najpomembneje je, da stopimo skupaj, je še dejal Arčon.