Sanacija po poplavah bi lahko trajala desetletje ali več

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je po prvem srečanju Sveta za vode ​pojasnil, da so v svetu številni strokovnjaki iz različnih zavodov, ki so povezani z vodami. Vlada se že ukvarja s pripravo drugega interventnega zakona, danes pa so se na svetu za vode pogovarjali o sistemskih ukrepih kako zmanjšati škode poplav v prihodnje, je strnil in poudaril, da bo pri vseh ukrepih sodelovala stroka.

Vlada se je, kot je še spomnil Brežan, po katastrofalnih poplavah že odzvala s sprejemom novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz novele sistemskega zakona in iz prvih interventnih ukrepov.

»V tem trenutku se kot vlada ukvarjamo s pripravo drugega interventnega zakona, ki ga bomo sprejemali na seji vlade v četrtek in ga potem posredovali v proceduro v DZ,« je napovedal. Še bolj pomembna bo po ministrovih napovedih sistemska sprememba oz. zakon o obnovi, s čimer so razpravljali tudi na današnji seji sveta.

​Hidrolog Rok Fazarinc, ki bo pomagal koordirati svet za vode, je dejal, da je skupina strokovnjakov zbranih v svetu za vode zelo enotna glede rešitev za boljšo poplavno varnost. ​»Najprej je treba iskati začasne, potem pa dolgoročne rešitve, da bomo imeli v končni fazi večjo poplavno varnost, kot jo imamo danes,« je pojasnil. Največ dela bo v Savinski dolini na območju Meže, pa tudi na območju Sore in v Snebrju in Tacnu v Ljubljani je dejal Fazarinec. Območja, ki so bila že deležna poplav bodo ponovno zelo ogrožena že v bližnji prihodnosti, ko se obeta jesensko deževje.

Neža Kodre z Direkcije za vode je pojasnila, da je trenutno šele zagotavljajo pretočnost strug in popisujejo škodo, sanacija pa bo sledila v drugem koraku. Dolgoročna sanacija bo dolgotrajna, saj mora biti zelo premišljena. »Potrebno bo celovito in strokovno nasloviti te obnove in iskati rešitve, da se bomo v primeru nadaljnjih tovrstnih dogodkov škodam in pa posledicam poplav izognili v čim večji možni meri,« je dejala. Pomembno je tudi, da se ljudje ne naseljujejo več na razlivnih območjih, je poudarila. Minister Brežan je spomnil je, da je sanacija po potresu v Posočju trajala celo desetletje, škoda po poplavah pa je bila še obsežnejša.

V svetu za vode sodelujejo tudi Matjaž Mikoš in Andrej Kryžanowski z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Mihael Jožef Toman z ljubljanske biotehniške fakultete, Barbara Šenčur Curk in Mihael Brenčiči z naravoslovnotehniške fakultete, nekdanji minister za okolje Pavel Gantar, hidrologinja Lidija Globevnik, Nataša Sovič iz Agencije za okolje RS, Primož Banovec z Inštituta za vodarstvo ter Miloš Bavec iz Geološkega zavoda Slovenije.