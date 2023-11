Izplačanih 410 milijonov evrov

Vlada po avgustovskih ujmah izvaja vrsto ukrepov na različnih ravneh, ključna prioriteta pa je pomoč prebivalcem. Do 9. novembra je bilo prebivalcem, občinam in gospodarstvu skupaj izplačanih že 410 milijonov evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Sredstva so bila namenjena tako za neposredno odpravo posledic poplav, sanacijo posameznih objektov ter nujne občinske in državne infrastrukture, kot za ohranjanje delovnih mest, kar neposredno vpliva na življenje slehernega posameznika na prizadetih območjih.

Ena izmed prioritet je urejanje voda. Na območju Slovenije je bilo od 5. avgusta do 9. novembra v okviru interventnih ukrepov po poplavah delo zaključeno na 590 deloviščih. V okviru interventnih ukrepov na vodotokih je bilo delo zaključeno na več kot 400 kilometrih vodotokov, pri čemer je šlo na nekaterih odsekih za zahtevna in obsežnejša dela, kot je vračanje vodotokov v struge. Na dan 9. novembra 2023 je delo potekalo na 240 deloviščih. Na deloviščih izredne ukrepe izvaja več kot 1.500 delavcev z več kot 1.000 delovnimi stroji, so našteli.

Izredni ukrepi se izvajajo tudi na Savi v Sneberjah, so zapisali v sporočilu za javnost. »Tako kot druga prizadeta področja, tudi Snebersko nabrežje skrbno spremljamo, skrbi prebivalcev jemljemo resno in pristojne službe opozarjamo, da se izvedejo vsi ukrepi s ciljem zagotavljanja njihove varnosti in varnosti njihovega premoženja.«

Na območju Sneberij je bilo v četrtek, 2. novembra, ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ljudi ter premoženja izvedena postavitev začasnega obrambnega nasipa za zaščito naselja. Končno odločitev, da so se začela dela na nasipu, je v skladu z njenimi pooblastili sprejela Direkcija Republike Slovenije na vode. Dolžina novega nasipa je približno 350 m. Na lokacijo je bilo pripeljane približno 4.500 m3 zemljine. Stroški za izvedbo intervencijskega nasipa bodo plačani iz državnih proračunskih sredstev, ki so namenjeni za izvajanje izvedbi nujnih ukrepov po poplavah. Trenutna ocena stroškov znaša 350.000 evrov. Šlo je za izredni ukrep za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja, ki jih izvedejo, ko je potreben hiter odziv za preprečitev nastanka škode zaradi škodljivega delovanja voda. So pa tovrstni ukrepi začasne in ne stalne rešitve. Nasip je bil umeščen na odsek, kjer je brežina reke Save najnižja.

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih bo tudi v prihodnje v skladu z njenimi pristojnostmi spremljala potek del na vseh vodotokih in predlagala interventne ukrepe, če bo to potrebno. Te naloge bo še naprej opravljala v tesnem sodelovanju z občinami in lokalnim prebivalstvom, kar velja tudi za območje Sneberskega nabrežja in Mestne občine Ljubljana, s katero je že do sedaj sodelovala dobro in konstruktivno, so še navedli na vladi.