Kljub sklepu vlade nekateri vztrajajo, da bodo ostali

Vlada je za zdaj s sklepom določila dvajset objektov v občinah Ljubno in Luče, ki jih je nujno treba odstraniti. Med njimi so hiše v zaselku Struge, a nekateri vztrajajo, da ne gredo nikamor. Večina krajanov se je v hiše vrnila, nekateri tudi zato, ker so se jim s prvomajskimi prazniki in prihodom turistov iztekle možnosti za bivanje drugod.

Vladna služba za obnovo je v ponedeljek občinam Šmartno ob Paki, Celje, Šoštanj in Gornji Grad poslala osnutke sklepov vlade za še nekaj objektov, ki bi jih bilo treba odstraniti in tam ugotoviti javno korist. Gre za že četrti paket osnutkov sklepov, veliko pa jih nanje še čaka. Osnutkov, denimo, še niso dobili na Rečici ob Savinji in v Braslovčah, kjer je največ objektov, ki so bili evidentirani kot ogroženi.

Vsi osnutki sklepov, ki so jih že poslali, je državna tehnična pisarna pripravila na podlagi mnenj strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke, strokovna mnenja pa je potrdil tudi vladni svet za obnovo, opozarjajo v vladni službi za obnovo. Dodajajo, da se sklepi nanašajo na posamezna območja v posameznih občinah: »Za ostale objekte, ki so bili evidentirani kot ogroženi, se strokovna mnenja še pripravljajo.« Vsak osnutek sklepa mora biti razgrnjen najmanj 15 dni, lastniki in zainteresirana javnost pa nanje lahko podajo mnenja, pripombe in predloge. Za osnutke sklepov, ki so jih poslali ta teden, imajo za pripombe čas do 14. maja.

Stran od Strug

Po pripombah in odgovorih nanjo pa sledi še sklep vlade, ki določi objekte za odstranitev. Za zdaj je vlada izdala sklep za 20 objektov v Lučah, gre za zaselek Struge, in na Ljubnem. Med temi objekti je tudi hiša Boža Robnika, ki ima v Strugah tudi mizarsko delavnico: »V odgovorih na pripombe niso ničesar upoštevali. Delavnice in dodatne zemlje sklep sploh ne obravnava. Nadomestne lokacije v občini ni nobene. Imamo samo obljube. Ampak na tak način tudi jaz nočem oditi.« Ni edini, nekateri so pri odločitvi, da bodo ostali, še ostrejši. Robnik je dejal, da se je cenilec že oglasil: »Korekten gospod, ampak vse je zelo skrivnostno. Nič ne vemo, koliko bo kaj ocenjeno. Vprašanje je tudi ta plaz. Kaj, če bodo lahko vse uredili, potem bodo pa tu prazne krasne parcele tik pred Logarsko dolino?«

Glede plazu je vladna služba za obnovo sicer že sporočila, da geološka mnenja jasno »opisujejo nevarnost zajezitve Savinje, ki bi se lahko zgodila, če se sproži plaz v Strugah, za kar obstajajo realne možnosti še posebno ob pojavu podobnih ali še intenzivnejših ter obsežnejših padavin«. Vodja službe Boštjan Šefic pa je že večkrat zatrdil, da cilj ni seliti ljudi in da strokovna mnenja upoštevajo vse prihodnje ukrepe. Vladna služba je tudi že zapisala, da bodo »vse ostale nepremičnine in zemljišča predmet cenitve in sklenjene pogodbe«.

Paul Orešnik se je odločil za selitev: »Odgovor, ki smo ga dobili na pripombe, so bile samo malo drugače obrnjene besede iz osnutka sklepa. Mi smo se počasi sprijaznili s tem, da moramo iti, čeprav smo se borili do konca. Novo parcelo smo že kupili, ampak jo še pregledujejo. Smo se pa vsi vrnili v Struge. S prazniki se je namreč vsem izteklo bivanje drugod.«

Ljubenski župan Franjo Naraločnik je dejal, da pri prvih sklepih za odstranitev pripomb ni bilo: »Prihajajo pa lokacije, kjer bo več težav. Ključne bodo cenitve, da ljudje vidijo, pri čem so. Vse poteka ekstremno počasi. Izbrali smo izdelovalca občinskega podrobnega prostorskega načrta in za lokacijske preveritve, a postopek bo daljši, kot smo mislili.«