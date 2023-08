Konec odredbe, ki je omejevala dostop do poplavljenih območij

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je preklical odredbo, ki je zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, omejevala dostop na nekaterih poplavljenih območjih. Na ta območja so skladno z odredbo lahko dostopale le pooblaščene osebe in prostovoljci na podlagi ustreznih dokumentov.

Poveljnik civilne zaščite je namreč po uničujočih poplavah v začetku meseca izdal odredbo, ki je od 12. avgusta do preklica, torej danes, določala poseben režim za dostop do v poplavah najbolj prizadetih območij, in sicer območja Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji.

Kot je takrat pojasnil Šestan, so se za to odločili, ker so bile razmere na terenu na omenjenih območjih nevarne, v intervencijah pa je sodelovala tudi težka mehanizacija. Policija, gasilci in civilna zaščita so zato v času veljave odredbe postavili kontrolne točke pred vstopom na ta območja.

Nepooblaščenim osebam oziroma naključnim obiskovalcem je bil dostop na omenjena območja prepovedan, prostovoljci pa so imeli vstop le na podlagi dokumenta o predhodnem dogovoru z lokalno skupnostjo oziroma pristojnimi humanitarnimi organizacijami.

Po ujmi postopno odpiranje koroške železniške proge

Po ujmi 4. avgusta še vedno ni v celoti odprta koroška železniška proga, kot imenujejo progo od Maribora do Prevalj oz. do meje z Avstrijo. Trenutno je odprta do Podvelke, danes zvečer jo bodo predvidoma odprli do Dravograda, do Prevalj pa predvidoma do 3. septembra. Škode je za več milijonov evrov, so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.

Železniška proga od Maribora proti Koroški je bila od ujme v začetku avgusta v večjem delu zaprta zaradi plazov nad in pod železniško progo, nanosov zemljine, lesa in kamenja na progi in posledično tudi udorov gramozne grede. Najhuje bilo na območju občin Dravograd, Prevalje in Ravne na Koroškem, so pojasnili na Slovenskih železnicah.

Do postaje Dravograd bodo progo predvidoma odprli danes zvečer, za odsek Dravograd-Prevalje pa načrtujejo, da ga bodo odprli do 3. septembra, a se zaradi razmer na terenu lahko zgodi, da bo ta rok podaljšan.

Ogledi poškodb na regionalni železniški progi proti Koroški namreč še potekajo, ocena škode pa bo končana predvidoma do tega petka, 25. avgusta.

Prva groba ocena škode, o kateri so Slovenske železnice ministrstvo za infrastrukturo obvestile 7. avgusta in v kateri še niso bili upoštevani vsi odseki, je znašala slabih pet milijonov evrov.

»Potrebno je vedeti, da gre za prvo oceno in da tekom sanacije posameznih odsekov ugotavljamo, da bodo končne vrednosti potrebnih sredstev za sanacijo občutno večje in da prva ocena še ne vsebuje vseh odsekov, zaradi problema dostopnosti in prioritet sanacije,« so dodatno pojasnili na Slovenskih železnicah.