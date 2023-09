Ljubljanski hotel, ki bo doniral sto tisočakov

Ljubljanski hotel InterContinental se je odločil, da se bo pridružil akciji za pomoč prizadetim prebivalcem Slovenije, ki so jih avgusta prizadele katastrofalne poplave. Gre za denarno in nedenarno pomoč v vrednosti 100 tisoč evrov, namenjena pa bo prebivalcem na najbolj prizadetih območjih za čimprejšnjo obnovo njihovih domov. Z Duškom Božičem, direktorjem hotela smo se pogovarjali o tem, kako bodo razdelili denarno pomoč, zanimale pa so nas tudi podrobnosti nastanitve nogometnih zvezd, ki bodo prihodnji petek sodelovale na dobrodelni tekmi v ljubljanskih Stožicah.

Lahko konkretno pojasnite, po kakšnem ključu boste namenili denarno pomoč prizadetim prebivalcem in za katera prizadeta območja v državi boste namenili teh 100.000 evrov?

Naš hotel je prejel poziv Mestne občine Ljubljana in gospe Anite Ogulin, predsednice ZPM Ljubljana Moste – Polje, na katerega smo se z veseljem odzvali in donirali 50 tisoč evrov. Donirana sredstva pa bodo pristojne organizacije razdelile med prizadeta območja, glede na njihov načrt pomoči.

Pravite, da namenjate tudi nedenarno pomoč prizadetim prebivalcem v poplavah. Za kakšno pomoč konkretno gre?

Podporo smo kot prvim ponudili našim zaposlenim, doma na prizadetih območjih. Organizaciji IPO – Pomoč ob poplavah smo tako predali tudi donacijo ustrezne delovne opreme in orodja. Naši zaposleni pa prostovoljno sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in nudijo pomoč v zbiralnih centrih.

Ob ideji o dobrodelni nogometni tekmi smo se skupaj z družbo Delta Holding odzvali kot partnerji prireditve »Zvezde nogometa za žrtve poplav«. Udeležence bomo podprli z brezplačnim bivanjem. Poleg tega jim bodo na voljo tudi vse ostale hotelske storitve.

Kdaj in zakaj je padla odločitev, da hotel skupaj z lastnikom, torej družbo Delta Holding, pomagate prebivalcem Slovenije?

Pred natanko šestimi leti oziroma natančneje avgusta leta 2017, je hotel InterContinental postal del Ljubljane. Od takrat smo skupaj dosegli veliko uspehov, preživeli tudi nekaj težkih trenutkov, zato menimo, da je naša dolžnost podpreti tiste, ki trenutno pomoč najbolj potrebujejo. To je tudi izraz hvaležnosti našega hotela in poslovne skupine za gostoljubnost, ki smo je bili in še vedno smo, deležni v Ljubljani in Sloveniji.

Nekateri mediji so poročali, da bodo velike nogometne zvezde, ki bodo 15. septembra sodelovale v dobrodelni nogometni tekmi v Stožicah za žrtve poplav, nastanjene prav v vašem hotelu. Lahko razkrijete, katera velika imena iz sveta nogometa bodo pri vas nastanjena in koliko časa bodo ostali v Ljubljani?

Tudi mi še nestrpno čakamo, da nam organizator razkrije celoten seznam imen.