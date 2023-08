Možna neurja s sunki vetra, udari strel, nalivi in tudi točo

Arso je zaradi možnosti močnejših neurij za danes izdal oranžno opozorilo za vso državo. Padavine bodo po pričakovanjih padle v razmeroma kratkem času, kar lahko povzroči hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter proženje zemeljskih plazov. Ranljiva so predvsem območja, ki so jih poplave prizadele že v začetku avgusta.

Nalivi, ki se bodo razširili na vso Slovenijo, naj bi se po napovedih pri nas začeli že v jutranjih urah na zahodu. Največ padavin bo sprva v zahodni in srednji Sloveniji. Popoldne so mogoči tudi močni nalivi in toča na vzhodu, kar bo posledica pregrevanja ozračja. Več scenarijev je, zlasti na zahodu bodo padavine lahko zelo intenzivne in tudi dolgotrajne, količine pa nižje kot v začetku avgusta, nekaj nad 100 litrov na kvadratni meter, po najhujšem scenariju, ki si ga nihče na želi, pa 150 litrov na kvadratni meter. V začetku avgusta je na kvadratni meter v najhuje prizadetih dolinah padlo tudi znatno več kot 200 litrov dežja.

{twitter}

Dobro jutro, danes dopoldne bodo nevihte v zahodni polovici Slovenije, popoldne tudi drugod. Jutri bodo občasno še padavine, deloma nevihte. pic.twitter.com/zAVLNwdC3b — ARSO vreme (@meteoSI) August 28, 2023

{/twitter}

Janez Polajnar je opozoril, da imamo še veliko materiala ob rekah in strugah hudournikov, reke pa se lahko razlijejo tudi tam, kjer ni običajno. Največ težav pričakujejo na pritokih, ki so bili že poplavljeni. Težave so mogoče tudi v predalpskem svetu, območju reke Reke in na notranjskem Krasu. Pripraviti se je treba, pravi Polajnar.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je prebivalce pozval k rednemu spremljanju razmer in obljubil pomoč. »Zagotavljam, da kar bo potrebno in kar je v naši moči, bomo naredili tudi tokrat, upam pa, da v taki meri ne bo potrebno,« je dejal in spomnil, da je državni načrt še vedno aktiviran, aktivirani so vsi regijski štabi, v pripravljenosti so tudi gasilci.

Župani občin Savinjske doline, ki so bile pri zadnji ujmi med najbolj prizadetimi, upajo, da tokrat dežja ne bo veliko, saj struge in brežine veliko ne bodo prenesle. »Že med sestankom se mi je telefon skoraj vnel od klicev občanov in gospodarstvenikov. Gremo v popolnoma novo akcijo zaščite občanov in njihovega imetja,« je po včerajšnjem sestanku z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem na vprašanje, ali ga skrbi jutrišnja vremenska napoved, dejal župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik. Dodal je, da že delijo protipoplavne vreče.