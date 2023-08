Na Ravnah najbolj skrbijo oskrba z vodo in plazovi

Na Ravnah na Koroškem, kjer so pred napovedanimi nevihtami popoldne morali iz strug vodotokov začasno umakniti vse delovne stroje in preventivno izseliti nekaj ljudi, je potekala izredna seja občinskega sveta. Trenutno jih v občini najbolj skrbijo voda in plazovi, predvsem plazovito območje Tolsti vrh. Škoda po ujmi presega 10 milijonov evrov.

Zaradi popoldanske nevihte, ki je že prešla Koroško in po prvih podatkih večje dodatne škode naj ne bi povzročila, je bilo danes med prebivalci regije kar nekaj strahu, ponekod so jim ponudili tudi dodatne protipoplavne vreče.

Ravenski občinski štab civilne zaščite je danes med drugim vse lastnike zemljišč, kjer so evidentirani plazovi, obvestil tudi, da je nujno čimprejšnje pokrivanje plazov z gradbeno PVC folijo. »Lastnike vseh zemljišč, kjer so plazovi evidentirani, naprošamo, da to uredijo sami ali pokličejo na 112 oz. številko štaba 02/82 16 029 za pomoč,« so sporočili iz štaba.

V ravenski občini imajo po ujmi trenutno evidentiranih 70 plazov, od tega je osem kritičnih. Pristojni opravljajo geodetske posnetke, v petek pride na ogled projektant, je svetnikom na izredni seji povedal poveljnik občinske civilne zaščite Branko Kaker. Po podatkih štaba civilne zaščite je v nevarnosti 11 objektov in več cest različnih kategorij, eno družino so do nadaljnjega izselili, nekateri naj občani pa naj bi se izselili sami.

Sanacija po poplavah na Koroškem. FOTO: Črt Piksi

Najbolj pereče je plazovito območje Tolsti vrh oz. območje petih plazov, ki lahko po napovedih geologov ogrozijo državno cesto, železnico, naselje pod sabo in tudi zasujejo reko Mežo, kar bi s seboj prineslo nove poplave. »To območje najbolj opazujemo,« je dejal župan Tomaž Rožen, ki je glede grobe ocene škode na infrastrukturi in objektih po ujmi 4. avgusta povedal, da ta presega deset milijonov evrov.

Župan je svetnikom na današnji izredni seji povedal tudi, da je občinski štab civilne zaščite v zvezi z omenjenim plazovitim območjem urgentno pisal ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu in mu predlagal podoben pristop kot pri gradnji magistralnega vodovoda, kjer so se dela pod projektantskim nadzorom lahko nemudoma začela. Minister Brežan bo Koroško po napovedih obiskal v petek.

Voda prehitro poide

Na Ravnah ostaja pereč tudi problem zagotavljanja oskrbe z vodo. V ponedeljek so aktivirali načrt zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v občini, takrat se je iz Mežice proti Prevaljam in Ravnam tudi začela gradnja magistralnega vodovoda iz sistema Šumc.

Kot je danes pojasnil Kaker, so do konca gradnje novega vodovoda, kar naj bi bilo v treh mesecih, primorani iskati nove vodne vire, ob tem pa je občane vnovič pozval, da varčujejo z vodo, saj so vse dosedanje rešitve kratkotrajne in nezadostne. Sam je ocenil, da je zagotavljanje vode trenutno največji problem na Ravnah, ob tem pa je, kot je dejal, veliko takih ljudi, ki ne razumejo, da imajo stisko z vodo. »Zato se nam dogaja, da se vodohrami, ko jih uspemo napolniti s cisternami in virom, v zelo kratkem času izpraznijo,« je opozoril.

Vse fekalije v Mežo

Zaradi spreminjanja situacije, vremena in nepoznavanja delovanja začasno vzpostavljenega sistema v občini velja ukrep preventivnega prekuhavanja vode, voda pa je primerna za higieno, kuhanje, umivanje in ostalo splošno uporabo, pojasnjujejo v občinskem štabu civilne zaščite.

Kaker je povedal tudi, da je škodo utrpela tudi ravenska čistilna naprava, ki trenutno ne deluje, je pa pripravljena na zagon, ko bodo vzpostavljeni vsi pogoji. Trenutno se tako vse fekalije stekajo v reko Mežo.