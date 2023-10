Najbolj ogroženi prebivalci Koritnice preventivno že zapuščajo svoje domove

Najbolj ogroženi prebivalci Koritnice so zaradi napovedi, da bi utegnili vodotoki v prihodnjih dneh znova narasti, sledili pozivu občine Tolmin in preventivno že začeli zapuščati domove, so za STA potrdili na občini. Za danes napovedane padavine se v Baški grapi namreč že krepijo. Teren je izredno namočen, pričakujejo tudi možnost proženja plazov.

Na območju Baške grape so zaradi poplavljanja tako rekoč vseh vodotokov morali že v petek začasno evakuirati 15 prebivalcev vasi Koritnica in Klavže.

Še danes po petkovi ujmi sicer hitijo s sanacijo. Kot so sporočili s tolminske občine, so med nujnimi ukrepi na terenu za izvedbo pred največjim deževjem, napovedanim za noč s četrtka na petek, med drugim čiščenje in poglabljanje strug, ureditev improviziranih grap za hudournike, zaščita s protipoplavnimi vrečami, odstranjevanje zemljine in drevja s plazečih pobočij.

Po besedah župana Alena Červa, koncesionar trenutno prioritetno ureja prekinjeno cestno povezavo med Hudajužno in Podbrdom, ki bo za osebna in intervencijska vozila prevozna najpozneje v torek. Direkcija za vode ima razpoložljivo mehanizacijo razporejeno po Baški grapi in ostaja na različnih odsekih v pripravljenosti, da ne bi ob potencialnih plazovih ostal del območja odrezan.

Teren v Baški grapi si ogleduje geolog, če bo potrjena ocena ogroženosti zaradi zdrsa plazov, stanovalce ogroženih stanovanjskih objektov čaka odreditev evakuacije.

Že dopoldne pa je župan Červ občane pozval, da domove, ki so potencialno ogroženi, ne zapuščajo tik pred zdajci, ampak jih preventivno zapustijo že prej.

»Nagovarjamo prebivalce, naj ne čakajo, da imajo vodo na vratih. Takrat je namreč za evakuacijo že prepozno,« je opozoril tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj.

Občina Tolmin poziva tudi občane, naj civilni zaščiti posredujejo podatke o grozečih plazovih, poškodbah na vodotokih in objektih. Območje bo ves čas varovala tudi policija.