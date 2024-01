Največ objektov naj bi odstranili v Letušu v Braslovčah

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih je v začetku tedna objavila seznam 348 naslovov objektov, ki naj bi bili predvideni za rušitev po avgustovski ujmi. Služba vlade piše, da se bo seznam še dopolnjeval in spreminjal, da bodo nekatere objekte morda s seznama umaknili in druge dodali. Nekateri župani, ki jih občani kličejo, zakaj so ali niso na seznamu, so ogorčeni. Ljudje so v negotovosti že pet mesecev, kot pravi župan Nazarij Matej Pečovnik, pa jih s takimi javnimi objavami, ki niso niti dokončne, samo vznemirjajo.

Infografika Delo

V vladni službi za obnovo so spomnili na interventni zakon, ki določa, da bodo nepremičnine, ki jih bo treba odstraniti, določili s sklepom vlade. Ljudi je vznemiril tudi zapis, da bo imel vsak lastnik po prejetju odločbe šest mesecev časa za izselitev. Zakon o obnovi sicer določa, da če ljudje odklonijo začasno namestitev, lahko v objektu za odstranitev bivajo na lastno odgovornost.

Na seznamu za odstranitev je največ objektov iz Spodnje in Zgornje Savinjske doline, samo v občini Braslovče v Letušu je trenutno na seznamu 137 objektov. Župan Tomaž Žohar je opozoril: »Spisek bo treba prečistiti in vse oceniti. Nekatere hiše so štete večkrat, nekaj jih manjka.« V Braslovčah sicer pospešeno pripravljajo podrobni prostorski načrt, da bodo lahko izvedli nadomestitvene gradnje, a se tudi tam zapleta, razlaga Žohar: »Sklepa o nadomestitveni lokaciji sploh še nismo dobili. Pričakujem ga konec februarja, želel pa bi ga jutri. V tem času pripravljamo ostalo, da bomo imeli vse pripravljeno, ko bomo sklep končno dobili.«

Ali ukrepi ali selitev

Druga občina z največ predvidenimi objekti za rušitev je Rečica ob Savinji. Tam je za zdaj na seznamu 41 objektov. Županja Majda Potočnik upa, da bodo vendarle lahko izvedli take protipoplavne ukrepe na Savinji, da bo na dokončnem seznamu bistveno manj objektov: »Če protipoplavni ukrepi ne bodo izvedeni, bo ta številka še precej višja. Nekateri občani bi šli takoj, drugi sploh ne. Je pa res, da vseh pogojev sploh še ne poznajo. Pričakujem, da se bomo z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem v kratkem sestali.« Potočnikova je še opozorila, da so nekateri vložili že precej denarja v obnovo, zdaj pa so na seznamu za rušitev, ali pa niso na seznamu, vendar tudi predplačila za obnovo niso dobili.

Na negotovost ljudi je opozoril tudi župan Gornjega Gradu Anton Špeh. Tam je na seznamu 27 objektov: »Mislim, da bo na koncu še kakšen objekt več. Ampak ni pravega obveščanja. Ljudje ne vedo, kaj bo, strokovne cenitve še čakajo.«

V Lučah je na seznamu zdaj 21 objektov, župan Klavdij Strmčnik pa ima tudi veliko vprašanj: »Ne vem, kako so objekte vključevali na ta seznam. Pri nas sta denimo dva taka, ki sploh nista naseljena.«

Nazarski župan Matej Pečovnik je bil ogorčen: »To je katastrofa! Vsi objekti, ki so pri nas na seznamu, so statično neoporečni. Zdaj je vse odvisno od tega, ali bodo izvedli protipoplavne ukrepe na Savinji in Dreti. Če bo vodarska stroka ocenila, da se varnosti ne da zagotoviti in se to ne bo delalo, potem je lahko na spisku tudi 90 hiš. Na spisku je hiša iz naselja, kjer je še okoli 16 hiš, ki pa jih ni na seznamu. Zakaj je bil seznam javno objavljen, če se še nič ne ve? Če še ni dokončen? Delajo slabo voljo tam, kjer ni treba.«