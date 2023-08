Največja urgentna težava je oskrba z vodo in plinom

V Črni na Koroškem več prostovoljcev še čisti ulice, županja Romana Lesjak pa najbolj pogreša bagre na vsakih nekaj metrov struge Meže in Javorskega potoka, ki bi poglobili strugi, da se katastrofa ne bi ponovila. Na Ravnah in v Prevaljah največ težav povzroča oskrba z vodo, saj bo gradnja šestih kilometrov novega vodovoda iz Mežice trajala tri mesece, če ne še več. Vsi pa čakajo tudi na ureditev preskrbe s plinom.

V vseh treh občinah opozarjajo, da bo treba hitro usposobiti ceste, sicer na začetku septembra iz nekaterih zaselkov ne bodo mogli voziti otrok v šolo. Na Prevaljah so Nemci postavili dva mostova, na Ravnah pa je Slovenska vojska postavila enega. Nastalo je tudi veliko različnih premostitvenih objektov, ki so jih domačini postavili sami, od takih za dostop do hiše z avtomobilom, do brvi za pešce, tudi bolj pogumne.

Korošci so na hitro postavili tudi lesene mostove, da se lahko vozijo od doma in nazaj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Most v Otiškem Vrhu, kjer na tablah piše, da povezuje vse tri koroške doline, še ni popravljen, je pa nadomestna konstrukcija že na mestu gradnje, le stroji so včeraj mirovali.

Brez vode in plina

Brez vode je na Koroškem še vedno od 10.000 do 15.000 ljudi, na Ravnah in v Prevaljah bo tako še najmanj tri mesece, vse dokler ne nadomestijo šestih kilometrov še azbestnih cevi, ki jih je odnesla voda. Nov vodovod bodo speljali ob cesti iz Mežice. Prevoznost cest je zato pomembna tudi za dostavo vode, nevarnost pa predstavlja več sto plazov, poleg tega je voda veliko cest tudi spodkopala.

Mulj se na soncu spreminja v prah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Tu je že bila mehanizacija z ekipami, a bili so zelo utrujeni, saj so delali veliko dni toliko ur, kolikor pravzaprav ne bi smeli. A danes bi tu morali z bagerji poglabljati struge, za kar naj bi poskrbela VGP Drava kot koncesionar in država. Jutri bom napela vse sile, da bo tu začelo delati toliko bagrov, kolikor jih potrebujemo oziroma bi jih morali imeti. V strugah bi morali biti na vsakih nekaj metrov. Nekaj jih je, a to je bistveno premalo,« je v nedeljo povedala županja Črne Romana Lesjak, ki je ves čas med ljudmi, ki čistijo res hude posledice ujme.

Odpravljanje posledic poplav v Črni na Koroškem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ne nazadnje moramo začeti načrtovati tudi obnovo cest,« je potrebo po mehanizaciji podkrepila županja. »Do konca meseca je treba uničene ceste usposobiti, da bomo iz zaselkov lahko začeli voziti otroke v šolo in odšli v službo. Ceste so tako spodkopane, da si ne upamo dovoliti normalnega prometa,« pravi Romana Lesjak.

Konstrukcija za sanacija mostu v Otiškem vrhu je pripravljena. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Matic Tasič, župan Raven, je povedal, da je prevoznost urejena, tudi zato, ker ves čas ocenjujejo plazove, ki jih je več sto. Postavili so tudi dva mostova. Veliko bolj jih skrbi oskrba s pitno vodo. Zdaj jo dovažajo s cisternami, postavljenih imajo tudi več kemičnih stranišč. Primanjkuje pa vode za čiščenje, pri čemer jim pomaga 130 prostovoljcev in 30 vojakov. Bojijo se morebitnih zdravstvenih težav. Odpadke odvažajo, to naj bi se uredilo še ta teden, težave pa imajo z onesnaženim muljem.

Na Prevaljah je domove zapustilo 61 ljudi

Plinsko omrežje je pretrgano na več krajih. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Več hiš je voda odnesla, preseliti se je moralo 61 ljudi, ki so zdaj pri sorodnikih ali prijateljih, kar pa ne bo šlo dolgo, je še opozoril Tasič. Zdaj jim morajo interventno najti in kupiti nova zemljišča, saj jih občina nima, in jih komunalno urediti. Država pa mora čim prej zagotoviti obljubljene montažne hiše. Tako bodo poskušali najti 15 zemljišč in 20 stanovanj. »Vse je polno, to ni preprosta naloga,« pravi Tasič.

Dodaja, da je Črna res doživela katastrofo, vendar so Ravne večje in tudi tam je škoda zelo velika. »Ljudje potrebujejo pomoč danes, jutri bo lahko že prepozno,« državi na srce polaga Tasič. Črna in Mežica imata približno po 3600 prebivalcev, Prevalje 6800, Ravne pa 11.000. Na Prevaljah je po podatkih poplavilo 320 hiš, v Črni 150, v Mežici 90, na Ravnah pa 70.

Na Prevaljah je škoda še največja, le da imajo sanitarno vodo, ki pa je v višjih nadstropjih tudi zmanjka. Pitno vodo sicer dovažajo, ljudje pa jo dobijo v kanistrih po 20 ali 30 litrov. Nov vodovod naj bi začeli graditi v ponedeljek s posebnim strojem iz Avstrije, je povedal domačin in novinarski kolega iz Večera Tomaž Ranc, ki je opozoril na stotine malih plazov, ki prav tako ogrožajo prevoznost cest, ki so za zdaj le za silo popravljene. Najprej je na začetku motila odsotnost signala mobilne telefonije. Tako je bilo obveščanje zelo oteženo. Najbolj pa se je pri tem obneslo električno kolo.

Plinovod je pretrgan med Črno in Mežico

»Koncesionar je poskrbel za to, da imamo vodo, ki je tudi že neoporečna. Mogoče v kakšnem zaselku voda še ni povsem zagotovljena, vendar je bilo opravljenega že veliko dela. Elektrika je, plina pa ni, plinovod je pretrgan med Črno in Mežico, zato upam, da bo dobava plina vzpostavljena do zime, saj se v Črni ogrevamo na plin,« pravi županja Črne, ki dodaja, da se vsak po svoje trudi, Elektro Celje ja zagotovilo preskrbo z elektriko v dveh dneh.

Manjše brvi za prebivalce, odrezane od naselja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mostovi in mostički pa rastejo. »Problem je, da so nekatere hiše še odrezane, zato so si nekateri postavili mostičke na ravni Meže. Zdaj imamo cesto, reko in hiše kar na isti ravni, zato si tudi tako prizadevam za mehanizacijo, da bi poglobili strugo Meže in Javorskega potoka, pri tem pa tudi za čiščenje hudournikov ter pritokov Meže in Javorskega potoka. Mi bomo to, kar nas je doletelo, že preživeli, bojimo pa se prihodnosti,« dodaja županja Črne na Koroškem, ki enako kot drugi sogovorniki močno upa, da jim bo jesen prizanesla s poplavami. »Bojimo se vsakega grmenja,« je opozorila.

Pomagal je tudi usposobljen reševalec. Ljudi seveda ni našel, le njihova oblačila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Da jih v prihodnje ne bi skrbela vsaka nevihta, vsi pričakujejo, da bodo pred pravo obnovo dobili projektno pisarno, v kateri se bodo zbirali vsi strokovnjaki, ki bodo načrtovali pametno in dolgoročno vzdržno. Tako bodo na Koroškem v prihodnje varnejši, kot so bili do zdaj. »Hvaležna pa sem vsem prostovoljcem, gasilcem, civilni zaščiti, vojski in vsem, ki so karkoli darovali za Črno, čeprav zgolj toplo besedo,« je še dejala Romana Lesjak.