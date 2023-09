Neprofitna stanovanja na različnih lokacijah

S prejšnji teden sprejetim interventnim zakonom je država vzpostavila pravno podlago za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj za posameznike in družine, ki so zaradi poplav in plazov ostali brez strehe nad glavo. Na ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) se je do zdaj prijavilo 18 občin, ki so sporočile, da 330 ljudi potrebuje nastanitev, vendar podatki niso popolni, saj iz več prizadetih krajev še nimajo informacij.

Priprava javnega razpisa še poteka, za zdaj še ni znano niti, koliko bivalnih enot bo na razpolago, odprtih pa je še veliko drugih vprašanj. Med njimi tudi to, kje bodo ta stanovanja, kar bo za upravičence gotovo zelo pomemben dejavnik.

»Najnujnejše nastanitve neposredno po naravni nesreči so zagotovili predvsem sorodniki, pa tudi v mobilnih hišicah in domovih starejših ... Z interventnim zakonom se je aktiviral širok fond stanovanj v javni lasti, omogočen je bil tudi širši krog upravičencev do tržne subvencije,« so pojasnili na MSP, na katerem od občin pridobivajo podatke o stanovanjskih potrebah na njihovem območju, jih pa vse prizadete občine še niso sporočile.

Pripravljajo sezname vseh razpoložljivih in vseljivih stanovanj, pri čemer pričakujejo, da bodo prazna stanovanja dali na razpolago javni stanovanjski skladi, država, občine in druge osebe javnega prava v lasti države in občin. Za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj bodo na razpolago samo tista, ki so v takšnem stanju, da je vselitev mogoča.

Ob dodeljevanju se bodo v okviru vnaprej predvidenih kriterijev in možnosti gotovo trudili prisluhniti potrebam ljudi. MSP

Koliko jih bodo ponudili, še ni znano, je pa že jasno, da bodo po vsej državi, le malo jih bo na prizadetih območjih. Torej ta ne bodo nujno blizu šole, na katero so prej hodili otroci, delovnega mesta posameznika in njihove socialne mreže. »Ob dodeljevanju se bodo v okviru vnaprej predvidenih meril in možnosti gotovo trudili prisluhniti potrebam ljudi,« napovedujejo na MSP. Prosilci se bodo lahko prijavili za stanovanja, ki bodo na voljo, pri tem pa bodo upoštevali okoliščine, ki so zanje pomembne, denimo šolanje otrok. Določene bodo tudi prednostne kategorije, ki bodo relevantne, če bo za določeno stanovanje več interesentov.

Za dodelitev stanovanj v lasti države in Stanovanjskega sklada RS bo skrbel sklad. Priprava javnega razpisa še poteka, podatki bodo znani v kratkem, obljubljajo na MSP. Selitve naj bi začeli po podpisu pogodb, ki se lahko sklenejo za čas do odprave posledic poplav, vendar največ za tri leta. Upravičenci bodo oproščeni plačila najemnine za prvo leto najema, po tem obdobju bo najemnina neprofitna.

Kdo se bo na razpis lahko prijavil? Merila bodo izpolnjevali vsi z v poplavah ali plazovih trajno ali huje poškodovanimi bivalnimi enotami, v katerih so ob naravni nesreči dejansko prebivali, za njihovo obnovo ali ponovno vselitev potrebujejo daljši čas ter nimajo v lasti oziroma solasti druge nepremičnine, v kateri bi lahko prebivali.

Subvencije za najemnine

Za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo in so najeli stanovanje na trgu, interventni zakon daje podlago za subvencijo najemnine, za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za eno leto. Za to lahko zaprosijo na centru za socialno delo, če izpolnjujejo pogoje, da so zaradi poplav ali plazov na nepremičnini, v kateri so prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje oziroma predstavlja neprimerno okolje za bivanje. Pri tem jim ni treba izpolnjevati merila, ki sicer velja za subvencije, da imajo na tem naslovu prijavljeno bivališče ali da so uvrščeni na prednostno listo na javnem razpisu za neprofitno stanovanje. Podatkov o tem, koliko ljudi je že zaprosilo za subvencije, na pristojnem ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve še nimajo.

Krizna namestitev

V zakonu je opredeljena še možnost kriznih namestitev, namenjenih osebam, starejšim od 65 let in odraslim s posebnimi potrebami, ki se ne morejo oskrbovati sami in jim zaradi posledic poplav ni mogoče zagotoviti oskrbe zunaj institucionalnega varstva. Na MSP, na katerem vodijo koordinacijo kriznih namestitev, ki lahko trajajo 21 dni, z možnostjo podaljšanja za 21 dni, zagotavljajo, da vsak primer obravnavajo individualno in prostor iščejo čim bliže bivališču prosilca. Ti se lahko obrnejo na pristojni center za socialno delo ali na službo za socialne zadeve v domu za starejše občane ali bolnišnici.

Do zdaj so poskrbeli za krizno nastanitev – stroške zanjo krije država – za 28 ljudi, kolikor je bilo tudi vseh prošenj, ki so jih prejeli.