Objavljen program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav

Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. Program je namenjen prizadetim občinam, izvajal se bo do konca leta 2024, predvideva pa vključitev 220 brezposelnih. Na voljo je skupno 5,6 milijona evrov, zavod bo kril vse stroške.

Kot je danes objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je javno povabilo namenjeno pomoči občinam, ki so jih prizadeli poplave in plazovi v začetku avgusta, in sicer da se aktivira brezposelne za pomoč pri odpravi posledic.

Za program je okvirno na voljo 5,6 milijona evrov, od tega 800.000 letos in 4,8 milijona evrov prihodnje leto.

Prijavijo se lahko občine Braslovče, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črna na Koroškem, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Dravograd, Gorenja vas - Poljane, Gornji Grad, Kamnik, Komenda, Laško, Litija, Ljubno, Ljubljana, Luče, Medvode, Mengeš, Mežica, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prevalje, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Slovenj Gradec, Solčava, Škofja Loka, Šmartno ob Paki, Šmartno ob Litiji, Šoštanj, Trzin, Vuzenica in Žiri.

Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci oziroma izvajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila.

V programih se lahko izvajajo izključno dela za odpravo posledic poplav in plazov ter so navedena v katalogu programov javnih del za leto 2023. Med deli so ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov in obnova vasi.

Poleg tega tudi dela za varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda, spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja ter urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest.

V naboru je tudi pomoč starejšim in invalidom ter socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, poleg tega še pomoč pri izvajanju programov za občane in pomoč v primeru elementarnih nesreč, navaja ministrstvo.

Brezposelni se bodo lahko v program vključili po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z izvajalcem.

Zavod bo prek programa financiral plače udeležencev v celoti, prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, stroške predhodnega zdravniškega pregleda in odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.