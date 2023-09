Podjetje BSH Hišni aparati Nazarje zagnalo proizvodni liniji

Podjetje BSH Hišni aparati Nazarje, ki je bilo močno prizadeto v avgustovski vodni ujmi, je zjutraj znova zagnalo prvi dve proizvodnji liniji, in sicer linijo paličnega mešalnika ter mini mešalnika. Kot je povedal direktor družbe Matija Petrin, jim je to uspelo skupaj z zaposlenimi.

»Z olajšanjem in veseljem zremo v lažji jutri in optimistično prihodnost, saj se bo linijama kmalu in postopoma pridružil tudi zagon preostalih proizvodnih linij. Vodstvo družbe ocenjuje, da se bo v prvem četrtletju prihodnjega leta proizvodnja zagnala v celoti in v obsegu, kot je bila pred poplavami,« so zapisali v nazarski družbi BSH Hišni aparati.

Podjetje je moralo celotno proizvodnjo ustaviti 4. avgusta, ko je proizvodne hale zalila voda in dosegla več kot 1,8 metra v višino. Nato je vodstvo družbe vzpostavilo krizno ekipo, ki je s Civilno zaščito BSH in gasilci v podjetju oblikovalo delovne skupine, v katerih so zaposleni čistili prostore in odstranjevali uničeno opremo.

Podporo podjetju, ki je ena najpomembnejših tovarn v skupini BSH, je izkazovalo tudi vodstvo koncerna, ki je poleg hitre pomoči zunanjega partnerja, specializiranega za čiščenje proizvodenj in proizvodnje opreme, pomagalo tudi z ustanovitvijo sklada za pomoč po katastrofi BSH Katastrophenhilfe za pomoč zaposlenim, prizadetim v poplavah. Pomoč in solidarnost so podjetju izkazali številni dobavitelji in poslovni partnerji.

Na Škofjeloškem nadaljujejo intervencijska dela in popisujejo škodo

Medtem na Škofjeloškem mesec dni po vodni ujmi še vedno izvajajo intervencijska dela, da bi bile vse ceste varne in normalno prevozne. Uspelo jim je zagotoviti prevoze v šolo, začetek pouka pa je predstavljal neke vrste vrnitev v normalo, je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja. Ob tem v občini hitijo s popisom škode in pripravami na sanacijo.

Na občini so do izteka roka konec avgusta prejeli okoli 400 obrazcev s prijavo škode na zasebni lastnini. Zdaj bo ogromno dela za komisije, ki morajo to škodo popisati in jo vnesti v sistem do 22. septembra,« je povedal Radinja in se zahvalil občinam, ki so jim na pomoč poslale svoje strokovnjake. Na terenu je sočasno tudi po 15 komisij.

Na občini so do izteka roka konec avgusta prejeli okoli 400 obrazcev s prijavo škode na zasebni lastnini. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Do petka jim je uspelo pravočasno končati preliminarni popis škode na občinski infrastrukturi. V aplikacijo Ajda so vnesli za več kot 25 milijonov evrov škode na javni infrastrukturi, a ocenjujejo, da dejanska škoda presega 60 milijonov evrov. »Pri naši oceni namreč ocenjujemo, koliko nas bo stala obnova,« je pojasnil župan.

Od države najprej pričakuje avans, ki bo finančna osnova za začetek sanacije. Na občini so postavili nekaj prioritet sanacije, in sicer bodo prioritetno obnavljali posamezne mostove, ceste in vodovode, za katere že pripravljajo projekte.

Okoli tri milijone evrov stroškov intervencije

Radinja od države pričakuje tudi večkrat obljubljeno povrnitev stroškov intervencije, ki jih je bilo v škofjeloški občini za okoli tri milijone evrov. Da bi vsaj delno pokrili te stroške, je občinski svet prejšnji teden na izredni seji sprejel rebalans letošnjega proračuna. Z rebalansom so zvišali proračunsko rezervo do maksimalne vrednosti, ki jo predpisuje zakon o javnih financah, in sicer 1,5 odstotka prejemkov proračuna, kar znaša 513.000 evrov.

Škofja Loka FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pri tem so z rebalansom za 417.000 evrov znižali načrtovane investicijske odhodke in zamaknili začetek nekaterih projektov. Gre za nakup opreme za sistem izposoje koles, obnovo komunalne infrastrukture na območju Potočnikove ulice, celostno prenovo Mestnega trga s Klobovsovo ulico in ureditev postajališča za avtodome.

Kot je povedal Radinja, je omenjeni rebalans proračuna namenjen le prerazporeditvi sredstev za stroške intervencije, sledili pa bodo še rebalansi in prilagoditve, ki bodo potrebni zaradi sanacije.