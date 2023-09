Pomoč tudi od Slovencev na Hrvaškem

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem bo sredstva, namenjena letošnjemu Vseslovenskemu srečanju, darovala za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Srečanja, ki bi po prvotnih načrtih potekalo to soboto, ne bo, so sklenili v zvezi, k finančni pomoči za prizadete v ujmah pa so pozvali tudi člane.

Odločitev, da sredstva, ki so jih prejeli od Slovenije za srečanje, namenijo za prizadete v poplavah, je Zveza slovenskih društev na Hrvaškem sprejela na pobudo Slovenskega doma v Zagrebu.

Vseslovensko srečanje, ki se ga vsako leto udeleži več sto Slovencev, bi sicer po prvotnih načrtih potekalo 9. septembra v parku Golubinjak pri Delnicah.

Predsednica zveze Barbara Riman je za STA pojasnila, da bodo donirali od 10.000 do 12.000 evrov. Dodala je, da bodo člane zveze, ki so se nameravali udeležiti srečanja, pozvali, naj za prizadete v poplavah prispevajo tudi deset evrov, ki bi jih sicer namenili za kotizacijo.

Prispevke bodo zbirali do sredine oktobra

»Zavedamo se, da deset evrov ni veliko, saj so poplave povzročile ogromno škodo, a poskušamo pomagati po svojih najboljših močeh,« je dejala Rimanova. Napovedala je, da bodo prispevke zbirali do sredine oktobra.

Po katastrofalnih poplavah v Sloveniji so pomoč zbirali tudi drugi Slovenci v zamejstvu in tujini, od Italije in Porabja do ZDA. Akcije zbiranja pomoči so zagnale nekatere krovne organizacije, še več pa je bilo pozivov posameznikov.