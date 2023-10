Predplačila prebivalcem za škodo do konca novembra

Predstavniki vlade so bili dopoldne na terenu po Savinjski dolini, popoldne pa so se sestali s predstavniki gospodarstva, župani in predstavniki nevladnih organizacij v žalskem kulturnem domu. Vsekakor je danes najbolj odmeval dopoldanski obisk predsednika vlade Roberta Goloba v Braslovčah, kjer smo prvič slišali, da je za varnost ljudi v Letušu edina rešitev preselitev tako levega kot desnega brega. Podrobnosti bodo znane na zboru krajanov, ki bo v četrtek.

Že včeraj je državni sekretar Boštjan Šefic prebivalcem zaselka Struge povedal, da se morajo tisti, ki so še tam, zaradi nevarnosti plazu takoj izseliti. Hiše jim bodo vseeno zaščitili, saj bi sicer pozimi preveč propadle. V tem času bodo podali dokončno odločitev o usodi zaselka. Prebivalec Strug in lastnik mizarske delavnice Božo Robnik je prišel danes v Žalec in Golobu povedal: »Res smo bili žalostni, da danes ni bilo nikogar v Struge. Ker smo vas pričakovali.«

Na robu solz in s tresočim glasom je Robnik razložil, da ne živijo v svojih hišah, za delavnico je padel podporni zid: »Smo čisto na tleh. Prve dni sem bil tako na tleh, da sem pozabil vložiti zahtevek za tistih deset odstotkov. Pridno smo delali in zdaj presegli promet ter tako izpadli iz vseh pomoči. Dobil sem 300 evrov iz obrtne zbornice.«

Nadaljeval je z njihovo osebno, filmsko zgodbo: »Šestnajst ljudi se nas je reševalo po vrvi. Doživeli smo take travme, da jih še enkrat ne bomo zmogli.« Poudaril je, da Struge niso novo naselje: »Mi smo tu od leta 1952. Zdaj bi nas selili. Kdaj lahko pričakujemo sredstva? Za mojo mizarsko dejavnost v Lučah ni lokacij. Vztrajamo pri svojih koreninah, od kar je v sedemdesetih letih oče odprl obrt.«

Premier Golob je dejal, da je bil prepričan, da so ob včerajšnjem obisku državnega sekretarja Šefica dobili vse odgovore in da drugih odgovorov tudi sam nima: »Plaz je tako nevaren, da se ne da zagotoviti v doglednem času, da bi bilo tam možno bivanje.« Dodal je, da bo v naslednjem tednu sklican zbor krajanov. Pripravljen bo tudi seznam objektov, kjer varnosti ni mogoče zagotoviti.

Golob je dejal, da razume, kaj želijo vedeti: »To bi želel tudi sam. Ali naj vlagam ali naj še naprej gojim upanje, da bom na tej lokaciji, na kateri sem odrasel, lahko živel. Kot človek vam lahko povem: Ne, žal ne. Tega ne govorim kot predsednik vlade, ampak hočem biti iskren. Na žalost pa niste edini. V Braslovčah je desetkrat več družin v podobni situaciji. Poskrbeti moramo, da se ne boste zlomili čustveno in psihično.«

Golob je že ob začetku srečanja v Žalcu dejal, da se je prav po tej največji naravni katastrofi v zgodovini države zgodilo, da je država občinam nazala celotne intervencijske stroške, prvič je država nakazala predplačila občinam, konkretno je v Savinjsko regijo prišlo do zdaj 20 milijonov evrov. Prav tako je Golob spomnil, da je država prvič v zgodovini nakazala tudi predplačila gospodarstvu za škodo.

Zdaj bodo na vrsto prišli tudi ljudje. Vlada je prav na današnji seji, ki je sledila obisku, obravnavala novelo interventnega zakona, ki naj bi bila sprejeta v nekaj tednih. S tem bodo vsem ljudem, ki so utrpeli škodo in jo prijavili v sistem Ajda, izvedli predplačila. Golob je poudaril, da bi sicer po veljavni zakonodaji ljudje na to čakali leto dni. Napovedal je, da bodo ta sredstva na računih ljudi do konca novembra. Ob koncu srečanja je dejal še, da bodo tudi tisti, ki so zamudili rok za prijavo, to še lahko storili: »Marsikdo ni dal vloge. To bomo podaljšali in obnovili možnost, da se prijavi škoda. Tisti, ki ste bili najbolj prizadeti, niste imeli časa izpolnjevati obrazcev.«

Stroka bo pripravila tudi seznam objektov, ki niso več varni za bivanje. »Ko bo seznam znan, bomo poskrbeli za nadomestne gradnje. To bo določeno v zakonu. V Logu pod Mangartom je šlo za en sam plaz in eno občino, tu je 140 prizadetih občin, pa so za seznam potrebovali leto dni. Mi ga bomo naredili do konca novembra.« Dodal je, da je za hitrost obnove ključno ministrstvo za naravne vire in prostor: »In za ljudi je bila hitrost, če mene vprašate, do sedaj premajhna, zato sem zamenjal ekipo.«