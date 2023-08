Pripraviti se je treba na nove težave zaradi neurij

Za ponedeljek so meteorologi agencije za okolje (Arso) objavili oranžno opozorilo zaradi vnovične možnosti krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo. V več delih države bo verjetno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinske in zaledne vode. Danes ob 11. uri bodo predstavili nove ugotovitve.

Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo v ponedeljek že zjutraj in dopoldne zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno ozemlje Slovenije. Ob tem bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo. Glavnina padavin bo padla v razmeroma kratkem času (nekaj urah) ob krajevnih nalivih. V več delih države bo verjetno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinske in zaledne vode.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno. Takšen spremenjen odtok se lahko zgodi predvsem ob kratkotrajnih močnejših nalivih.

Trenutno so najbolj ranljiva območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov.