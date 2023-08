Razmere se umirjajo, Arso rdeče opozorilo za Koroško omilil v oranžno

Po začetku deževja nekaj pred 16. uro je največ težav na Koroškem začela povzročati meteorna voda, ki zaliva hiše in kleti, je za STA povedala vodja regijskega centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Slovenj Gradec Nada Jeseničnik Krajnc. Deževje je popoldne zajelo tudi Podravje, kjer je meteorna voda poplavila več kleti.

Gasilci so največ dela na Koroškem imeli z odmaševanjem jaškov, intervencije zaradi meteornih voda in podtalnice so bile predvsem na Ravnah na Koroškem, Prevaljah in v Mežici. V Črni na Koroškem niso zabeležili težav, reka Meža ima namreč po zadnjih poplavah zelo razširjeno strugo, je navedla Jeseničnik Krajnc.

Skrb povzročajo plazovi

Preventivno sta do preklica zaradi grozečih plazov še vedno zaprti državni cesti Dravograd-Ravne na Koroškem in Dravograd-Libeliče, kjer je plaz še posebej obsežen. Dodatni plazovi sicer vodjo slovenjgraškega centra za obveščanje skrbijo tudi v večernih urah, saj so napovedane obsežnejše padavine. Gasilci v regiji so zato še naprej v pripravljenosti na intervencije.

Poveljnik Civilne zaščite za Zasavje Simon Las je dejal, da je stanje v njihovi regiji obvladljivo. Iz strug rek ni bilo treba umikati težke mehanizacije.

Tudi na zahodnem Štajerskem so vode ostale v strugah, je ocenil poveljnik civilne zaščite za zahodno Štajersko Janez Melanšek. V naselju Lepa Njiva v občini Mozirje po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje poročajo, da je zemeljski plaz odnesel del ceste.

Meteorna voda zalivala kletne prostore

Na območju mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje so do 18. ure zabeležili okoli 40 intervencij v sedmih občinah, največ v Rušah. Poveljnik ruške civilne zaščite Gregor Krofič je za STA povedal, da je meteorna voda zalila kletne prostore več stanovanjskih objektov in nanesla naplavine na cestno infrastrukturo. Poplavljena je glavna cesta v Bistrici ob Dravi, a po njej še vedno poteka promet, cesto v Log je poškodoval plaz.

Poleg Ruš so bila potrebna posredovanja še v občinah Maribor, Kungota, Duplek, Selnica ob Dravi, Rače - Fram in Poljčane, je povedala vodja mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc. V večini primerov so morali gasilci črpati vodo iz zalitih kleti, v Dupleku pa med drugim odstraniti podrto drevo in v Poljčanah posredovati zaradi odkrite strehe objekta. V Pesnici je deževje podrlo šotor gospodarske družbe.

Vremenska postaja Maribor-Vrbanski plato je med 16.30 in 17. uro zabeležila močan naliv, v katerem je padlo 23 milimetrov padavin. »Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki. Padavinsko območje bo kmalu zapustilo Slovenije, novih močnejših padavin na tem območju nekaj časa ne bo,« sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso).

Arso rdeče hidrološko opozorilo omilil v oranžno

Drava se razliva le na običajnih površinah, drugod ostaja znotraj svoje struge. Pretoki na hidroelektrarnah se po podatkih Dravskih elektrarn Maribor (DEM) gibljejo do največ 890 kubičnih metrov na sekundo.

Kot v najnovejšem hidrološkem poročilu navaja Arso, bo Drava poplavljala tudi zvečer in ponoči. Danes zvečer in ponoči bo predvidoma narasla Mura, ki se bo prav tako po pričakovanjih razlivala znotraj protipoplavnih nasipov. Tudi hudourniški vodotoki, zlasti v Podravju in porečju Savinje, bodo popoldan in ponoči še naraščali. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko reke in hudourniki v porečjih Meže in Savinje poplavljajo na neobičajnih območjih.

Medtem je Arso rdeče hidrološko opozorilo, ki je bilo za danes izdano za Koroško, popoldne spremenil v eno stopnjo manj nevarno opozorilo, in sicer v oranžno opozorilo.