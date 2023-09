Razširjena delovna skupina danes o ukrepih glede kontaminiranega mulja

Razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah bo danes po napovedih obravnavala predloge ukrepov glede kontaminiranega poplavnega mulja, ki predstavlja težavo predvsem na Koroškem. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo regijo obiskala danes, minister za delo Luka Mesec pa se bo seznanil z razmerami na Kamniškem.

Prejšnji teden predstavljeni rezultati analize poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so pokazali presežene vrednosti potencialno strupenih snovi, predvsem svinca. Kot je v petek dejal državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah ter vodja omenjene delovne skupine Boštjan Šefic, bodo pristojne ustanove do danes pripravile podrobnejše informacije in oblikovale predloge ukrepov, s katerimi bi naslovili to težavo.

Za pomoč pri oddaji vlog klicni center 114

Od sobote sicer velja interventni zakon, ki prinaša različne oblike pomoči prebivalstvu, občinam, podjetjem in kmetom ter pospešitev postopkov, podrobnejši popis nekaterih ukrepov z ustreznimi roki in obrazci je mogoče najti na povezavi sta.si/qHdlhT. Za pomoč, tudi pri oddaji vlog, bo ta teden po napovedih vzpostavljen klicni center na številki 114, začeli pa se bodo tudi pogovori o ustanovitvi tehničnih pisarn, namenjenih prizadetim občinam, podjetjem in prebivalcem pri iskanju rešitev pri sanaciji posledic avgustovske ujme.

Na Koroškem sicer pričakujejo nadaljnja navodila, kako ravnati s kupi mulja in kam ga trajno odložiti. Vse glasnejše so tudi zahteve po okoljski sanaciji celotne Mežiške doline in dela Dravske doline, kamor je prav tako naneslo s težkimi kovinami onesnažen mulj.

V koroški regiji, ki je bila močno prizadeta v vremenski ujmi, se bo danes mudila ministrica Ajanović Hovnik, minister Mesec pa bo obiskal kamniški center za socialno delo in se seznanil z razmerami na terenu.