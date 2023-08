Poplave raznesle kontaminacijo s težkimi kovinami

Na agenciji za okolje so danes dobili prve vzorce naplavljenega mulja iz Koroške. Tea Zuliani z Inštituta Jožef Stefan je pojasnila, da so analizirali mulj, ki ga je naplavila reka Meža med Dravogradom in Črno na Koroškem. Vrednosti cinka, kadmija in svinca so v vseh enajstih vzorcih presegale mejne, večinoma pa tudi kritične vrednosti. »So pa rezultati pričakovani za Mežiško dolino,« je dejala Zulianijeva in spomnila, da je dolina močno onesnažena zaradi rudarjenja in industrije.

Janja Turšič z agencije za okolje je pojasnila, da so tla ob reki Meži že dolgo močno obremenjena s težkimi kovinami in presegajo kritične vrednosti. Industrija rudarjenja, topilništva in metalurgije je v dolini razširjena že dolgo in vpliva na okolje, je dodala. So pa poplave premestile kontamiran material dolvodno, ugotavlja.

Tudi Ivan Eržen z inštituta za javno zdravje pravi, da že dvajset let vedo, da ima prevelika vsebnost težkih kovin v Mežiški dolini posledice zlasti na zdravje otrok. Pri 80 odstotkih otrok je bila vsebnost svinca močno presežena, je spomnil. Od takrat so sprejeli program sanacije Mežiške doline. V 15 letih se je zaradi programa vpliv na zdravje otrok bistveno zmanjšal, je dejal. Tudi po poplavah nameravajo program nadaljevati in upajo, »da bodo prebivalci Mežiške doline sčasoma manj ogroženi, kot so trenutno«.

Meža je ob poplavah razkrila nove površine, ki so bile prej zatravljene ali zabetonirane in od koder so se razširile težke kovine, je pojasnil Eržen. Prebivalci naj se zaščitijo, ko so v stiku z muljem, in se potem dobro umijejo. Pomembno je zlasti, da se izogibajo prašnim delcem. Ljudje naj močijo površine in zapirajo okna, je pozval.

Zelo pomembno je, da otroci ne prihajajo v stik z muljem in reko, je opozoril, saj so najbolj občutljivi na težke kovine in še posebej ogroženi. Ob dolgotrajni izpostavljenosti je mogoče pričakovati posledice za zdravje. Pridelke, ki so bili poplavljeni, je treba zavreči. Tla in mulj so podobno obremenjeni kot že vsa leta, se je pa onesnaženje verjetno razširilo še dolvodno, je povzel Eržen.

Generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte je napovedala, da bodo v programe sanacije in ukrepe za zmanjševanje škode vključili vse občine ob Meži.

Ko je Meža odnesla del nabrežja, je razkrila ohišja v zemljo zakopanih akumulatorjev. Glavna inšpektorica inšpektorata za okolje in energijo Mirana Omerzu je pojasnila, da so zaradi tega so že uvedli postopek pri tamkajšnjem podjetju TAB, ki proizvaja akumulatorje. Tam so pojasnili, da so to ohišja akumulatorjev, ki so jih v osemdesetih izdelali, nato pa zavrgli. Postopek proti podjetju še teče.

Vzorce mulja so vzeli tudi drugod po državi, vendar rezultatov še ni.