Sanacija vrtnih tal po poplavi in jesenske setve

V avgustovskih poplavah so domači vrtovi po Sloveniji doživeli različno usodo. Ponekod so hudourniki odnašali teren, spet drugje je bil pod vodo le del vrta, morda za kratek čas. Možnosti za jesenske setve se zato zelo razlikujejo. Na specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri KGZ Maribor in avtorico vrtnarskih priročnikov Mišo Pušenjak smo se zato obrnili z vprašanji, kje in kdaj so setve in sajenje na vrtovih še smiselne in kako pomagati poplavljenim tlom, tako neonesnaženim kot onesnaženim. Oboja namreč potrebujejo pomoč.

