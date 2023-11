Šefic: Od vsega začetka je ocena, da ljudje morajo iz Strug

Več mesecev so krajani zaselka Struge v občini Luče čakali na odgovor, ali naj obnavljajo hiše ali ne, saj niso vedeli, kakšna bo usoda njihovega zaselka. Nekateri niso čakali, ampak so kar obnavljali in delali. Vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih državni sekretar Boštjan Šefic je bil v Strugah na obisku 20. oktobra. Takrat so zaradi grozečega plazu pozvali vse, naj se iz Strug izselijo. Začasno. V tem času bodo plaz pregledali in se predvidoma že v letu 2024 odločili glede usode zaselka.

Na današnji novinarski konferenci pa je Šefic povedal: »Vsem krajanom smo zelo neposredno in nedvoumno povedali, da apeliramo nanje, da se takoj izselijo. Izkazalo se je, da je bila naša ocena pravilna. Ta plaz je po naši oceni nevaren. Vidimo edino možnost, da gredo v začasne nastanitve in potem skupaj poiščemo rešitve za čas do nadomestitvene gradnje, za katero imajo v občini Luče že opcije.« Napovedal je, da imajo s krajani naslednji sestanek v sredo, kjer jim bodo geologi pojasnili vse okoliščine.

A kot so nam po oktobrskem sestanku v Strugah povedali krajani, o tem smo poročali tudi v Delu, jim niso povedali, da bo ta izselitev dokončna. Na tem sestanku so jim tudi obljubili najnujnejšo zaščito hiš, in sicer da bodo še pred zimo hiše podbetonirali in uredili začasni vodovod. Zakaj so jim to obljubili, če so vedeli, da bo treba oditi, je Šefic na današnji novinarski konferenci dejal, da so bili nekateri krajani skeptični: »Bilo je dano opozorilo, da ne želijo, da njihove hiše propadajo v tem času, zato je bil sprejet dogovor, kompromis, da se izvedejo najnujnejši sanacijski ukrepi, da stavbe ne bi dodatno propadale.«

A Šefic danes vztraja, da mnenja glede selitve niso spremenili: »Na podlagi vsega, kar vemo, in na podlagi postopka, ki ga bomo izpeljali, ne vidimo druge možnosti. Apelirali bomo, da ostanejo v začasnih nastanitvah in da se dogovarjamo, kako po izpeljavi postopka zadeve uredimo do nadomestitvenih gradenj oziroma v kolikor se bodo posamezniki odločili drugače, torej, kako do takrat poskrbeti zanje. V času zadnjih neurij se je pokazalo, da plaz ni stabilen, da lahko povzroči škodo. Imamo pa tudi druge plazove v tej okolici, ki ravno tako predstavljajo nevarnost. To bo tema pogovora na sestanku v sredo.«

Na vprašanje, ali bodo kljub temu hiše v Strugah zaščitili, da bodo torej denar namenili za nujno sanacijo hiš, ki jih kasneje tu ne bo več, pa je Šefic dejal: »Naša ocena od vsega začetka je, da je območje Strug treba preseliti. Takrat (na oktobrskem sestanku, op. p.) nismo imeli predloga interventnega zakona, ki natančno določa postopek, kako to izpeljati. Drugič. Na željo krajank in krajanov, da jim pokažemo razumevanje za njihove stiske in dvome, je bil takrat ta predlog o nujni zaščiti hiš oblikovan. Mislim, da je zdaj spoznanje takšno, da morda ti ukrepi niti niso več potrebni. Vendarle pa je to tema našega skupnega pogovora.«