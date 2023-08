Slovenija od poplav do poplav

Zgodovina je najboljša učiteljica, če se ji seveda pustimo učiti. In zgodovina nas opozarja, da so poplave v Sloveniji dejstvo, saj imamo poplavno ogroženih več kot 300.000 hektarov površin. Tako je že pred skoraj dvema desetletjema v časopisu Delo zapisala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki je opozorila, da se podnebje spreminja in da bo močnejši padavinski cikel tudi del slovenske prihodnosti.

Izkušenj s poplavami imamo Slovenci ogromno, čeprav morda na to marsikdaj pozabimo. Zgodovinski viri poplave omenjajo že za leto 1550 na Celjskem, leta 1851 na območjih Maribora in Ptuja. Med najhujše štejejo tudi tiste iz novembra 1901, ko je bilo prizadeto ozemlje skoraj vse Slovenije, novembra 1925 so bili poplavljeni Štajerska, Koroška in Prekmurje. In potem nova in nova poplavna leta: 1926, 1933, 1954, 1972, 1990 ... Med vsemi temi datumi ima in bo imel avgust 2023 prav posebno mesto. Kot so že povedali hidrologi, so tokratne poplave seštevek vseh največjih minulih desetletij.

26., 27. in 28. septembra 1926 so se od Trsta do Maribora trgali oblaki in povzročali vodne ujme. Na 600 kvadratnih kilometrih je v teh treh dneh padlo povprečno sto litrov dežja na kvadratni meter; 60 milijonov kubičnih metrov vode, ki je morala odteči v kakih 24 urah. Največ padavin je bilo v Trstu, Biljah pri Gorici, Idriji, žirovsko-polhograjskem svetu, na Kamniškem, v Zasavju in Mariboru, posledice pa so bile najhujše na Žirovskem, v Poljanski dolini, Polhograjskih dolomitih in tudi v Ljubljani; Na Viču in v Rožni dolini je voda segla do dva metra visoko. Na fotografiji farna cerkev in stara šola v Žireh med pobesnelimi vodotoki Žirovske kotline. FOTO: Dokumentacija Dela

Noč groze in razdejanja je bila v Celju tudi 11. junija 1954. Deževati je začelo že skoraj teden dni prej, sredi noči je zatulila sirena, Celjani so si morali reševati življenje. Medtem je voda zalivala mesto in nosila s sabo ogromne količine naplavin, tudi živali. Delavci so reševali stroje v podjetjih, a prav veliko niso mogli narediti. Poplava, ki je najhuje prizadela vzhodni del mesta, poplavljali sta namreč Hudinja in Voglajna (sotočje na spodnji fotografiji), je odnesla tudi 22 življenj. FOTO: Dokumentacija Dela

»Struge premajhne za sedanje obilje dežja ... V Zasavju so poškodovane glavne in lokalne ceste ... Vode nosijo s seboj vejevje. Mostovi so skoraj povsod ogroženi. Podivjala regulirana Paka,« so samo nekateri časopisni naslovi s konca septembra 1973. Zgodilo se je po dolgotrajni suši, posebej hudo je bilo v Zasavju ter v Struški dolini na Dolenjskem (na fotografiji), kjer je bilo odrezanih od sveta pet vasi, edina povezava pa splavi in čolni. FOTO: Dokumentacija Dela

Tudi v prvih novembrskih dneh leta 1998 je bila Slovenija pod vodo. Največ škode je bilo na Celjskem, zlasti v Laškem, pa tudi v Posavju, kjer so posledice že presegale tiste iz novembra 1990, le malo bolje je bilo na Mariborskem, severno od Ljubljane in v Zasavju (na fotografiji). FOTO: Dokumentacija Dela

Hudo neurje je septembra 2007 najbolj prizadelo Železnike, Cerkno in Celjsko, poplavljenih ali poškodovanih je bilo več sto hiš in drugih objektov. Predvsem na območju občine Železniki je v nekaj urah padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, vodotoki, zlasti Selška Sora in Savinja s pritoki, so v zelo kratkem času silovito narasli. V Delu smo zapisali: V najbolj smrtonosnih poplavah v samostojni Sloveniji je umrlo šest ljudi, nastala je tudi ogromna gmotna škoda. Na fotografiji vas Gornja Sorica. FOTO: Dokumentacija Dela

Nad Slovenijo se je konec leta 2010 razbesnelo neurje z obilnim dežjem. Ohromljen je bil dobršen del države, najhuje pa je bilo v osrednji Sloveniji, na Celjskem, Primorskem in v Zasavju. Po neurju so ene največjih poplav v Sloveniji zajele tudi Ljubljansko barje, vključno z deli Ljubljane. FOTO: Dokumentacija Dela