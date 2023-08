Dan se je spremenil v noč, ceste v reke

Hudo neurje je danes povzročilo veliko težav na celotnem območju Primorske. V slovenski Istri se je okoli poldneva tako stemnilo, da se je dan spremenil v noč, padle pa so tolikšne količine dežja, da so se ceste zelo hitro spremenile v reke, odkrivalo je strehe, podiralo drevje in poplavljalo pritlične prostore.

V Luki Koper je strela udarila v gasilca med intervencijo, tako da so ga morali dolgo oživljati. Več kot 1100 primorskih gospodinjstev je vsaj za nekaj časa ostalo brez elektrike.

Deževati je začelo že malo po osmi uri zjutraj, vendar dopoldne ni kazalo na kaj hujšega. Pred poldnevom pa so nevihtni oblaki prihrumeli z juga, iz hrvaške Istre, in z zahoda.

Poplavljen Prešernov trg v središču Kopra. Foto Ingrid Celestina/meteoinfo Slovenija

V kratkem času so v Portorožu namerili precej več kot sto litrov dežja na kvadratni meter, meteorna voda je zato kmalu poplavila skoraj vse obmorske kraje, saj tolikšne količine vode niso mogle odteči.

Poplavljene so bile ulice in trgi v središču stare Izole, v Kopru pa predvsem Prešernov trg. Več cest in ulic v višjih predelih pa se je spremenilo v deroče reke. V Sečovljah je bila poplavljena magistralna cesta, ki vodi v hrvaško Istro, ter lokalna cesta med gostiščem Marička in osnovno šolo Sečovlje. Ker se je v tem času valila kolona turističnih vozil iz Istre, so poplavljene ceste samo še povečale gnečo in upočasnile promet.

V Sečovljah je bila magistralna cesta le delno prevozna, promet je potekal izmenično. Med neurjem je nastal kaos s tovornjaki pred Luko Koper, kjer jih je bilo še več kot ponavadi tudi zaradi štiridnevne zapore železniške proge v Koper. Potovanje med kraji v Istri je bilo zelo oteženo, zaradi česar so imeli veliko težav tudi vsi, ki so poskušali pomagati pri reševanju.

Najhuje v Padni in Šmarjah

Čeprav zvečer še ni bilo jasno, komu vse je vreme povzročilo škodo, je neurje že popoldne prizadelo istrsko zaledje. V Padni je močan veter odkril ali poškodoval najmanj 14 streh. Predsednik krajevne skupnosti Padna Denis Goja je povedal, da sta najbolj poškodovana kulturni dom, ki mu je odneslo del strehe in ga je voda zelo namočila, ter gostišča Gold Istra (nekdanja Istranova), kjer je veter podrl dve veliki drevesi, voda je zalila klet, vdirala je v sobe, saj je veter odtrgal tudi nekaj polken. Goja je ocenil, da je nastal zračni vrtinec, nekaj časa je padala tudi toča, ki je razcefrala listje v bližnjih vinogradih.

Nedaleč stran je veter odkril streho osnovne šole v Šmarjah. Koprski župan Aleš Bržan je dejal, da bodo streho še pred začetkom šolskega leta vsaj za silo popravili in da nesreča 1. septembra ne bi smela preprečiti začetka pouka. Hud veter je poškodoval tudi del nadstreška nad tribuno na nogometnem stadionu Bonifika v Kopru.

Gasilca so morali oživljati

Veter je podrl več dreves, po zraku so leteli različni predmeti in poškodovali hiše, avtomobile, voda pa je zalila številne kleti in pritlične prostore. Vodja gasilskih intervencij Jan Brodar iz Gasilske brigade Koper je povedal, da so do večernih ur opravili več kot dvesto intervencij, v katerih je sodelovalo 185 gasilcev. Poleg 143 gasilcev iz Istre jim je pomagalo še 30 gasilcev iz Postojne in deset iz Ilirske Bistrice.

Seveda so imeli polne roke dela tudi še zvečer, ko so še zmeraj črpali vodo v Kopru in žagali vejevje v različnih krajih ter popravljali strehe. Hoteli so zaščititi čim več stavb, saj je za danes spet napovedan dež. Najhuje pa jo je skupil gasilec iz luške gasilske enote, ker ga je med intervencijo zadela strela, tako da so ga morali dalj časa oživljati, potem pa so ga prepeljali v izolsko bolnišnico, kjer je njegovo zdravstveno stanje stabilno. To je bil tudi najhujši dogodek na območju Luke Koper, kjer so vsi privezi tokrat kljubovali orkanu. Veter je na kontejnerskem terminalu prevrnil le nekaj praznih zabojnikov.

Voda je poplavila več parkirišč na območju Kopra in tako v past ujela veliko avtomobilov. Ker je še naprej napovedan dež in bi zaradi visoke plime voda lahko spet poplavila, je občina Koper dovolila brezplačno parkiranje v obeh velikih javnih garažnih hišah Belveder in Sonce.

Brez elektrike ostalo 1107 odjemalcev Elektra Primorska

Zaradi neviht je danes prišlo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih. Kot so sporočili iz družbe Elektro Primorska, beležijo okvare na Goriškem, Sežanskem, Cerkljanskem, Koprskem ter med Komnom in Štanjelom. »Trenutno je 1107 odjemalcev brez električne energije, se pa stanje sproti spreminja,« so navedli.

Nevihte z močnimi nalivi, ki so zjutraj z zahoda zajele Slovenijo, povzročajo veliko težav tudi drugod. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so morali gasilci okoli poldneva zaradi poplav med drugim posredovati na območjih Tolmina, Nove Gorice, Pirana, Zagorja ob Savi in Laškega, uazem so mnoge intervencije opravili še na območjih občin Bled, Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Kanal, Kranj, Ljubljana, Medvode, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka in Žiri.

Na Ajdovskem toča v velikosti jajca

Med popoldanskim neurjem, ki je zajelo tudi severno Primorsko, je voda v Tolminu zalila pet stanovanjskih objektov in dislociran prostor Zdravstvenega doma Tolmin, ki je namenjen psihološki pomoči. Gasilci PGD Tolmin so vse objekte že sanirali. Občino Ajdovščina pa je zajela kratkotrajna toča v velikosti jajc, ki je poškodovala nekaj streh.

Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin Jure Beguš je za STA dejal, da je neurje zalilo tudi dva gospodarska objekta in eno cesto, ob tem pa so gasilci nudili pomoč pri vozilu, ki je v času neurja zdrsnilo s ceste. V intervencijah je sodelovalo 25 gasilcev PGD Tolmin in 14 gasilcev PGD Most na Soči.

H gospodarskim objektom in enoti za psihološko pomoč ZD Tolmin so gasilci namestili protipoplavne vreče, saj meteorologi zvečer napovedujejo nove nevihte. Protipoplavne vreče so razdelili tudi nekaterim prebivalcem, je še dodal Beguš.

V Ajdovščini je neurje zalilo nekaj kleti in poškodovalo več dreves. Toča pa je poškodovala nekaj strešnikov in strešnih oken, zato je prišlo do zamakanja objektov, je za STA dejal koordinator za Civilno zaščito na občini Ajdovščina Matevž Brataševec. Po njegovih besedah je sicer toča padala manj kot minuto. V Ajdovščini so imeli sicer zaradi neurja danes okoli 25 intervencij.