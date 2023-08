Voda sesula štiri mostove na državnih cestah

Nedavna vodna ujma je na državnih cestah, ki so v upravljanju direkcije za infrastrukturo (DRSI), tri mostove čez Kamniško Bistrico in enega čez Mislinjo v Otiškem Vrhu tako poškodovala, da so jih morali gradbinci porušiti in postaviti nadomestne montažne. Predvidoma pojutrišnjem bo po glavni cesti Litija–Ljubljana vendarle stekel dvosmerni promet za vsa motorna vozila po dveh montažnih mostovih čez Kamniško Bistrico na Vidmu. Hkrati bo ukinjen obvoz po lokalnih cestah v občinah Domžale in Dol pri Ljubljani, ki je bil vzpostavljen po katastrofalnih poplavah v začetku meseca.

250 mostov, ki so jih poškodovale katastrofalne poplave, je ostalo prevoznih. Mostova čez Savo na Savi in v Jevnici iz varnostnih razlogov ostajata zaprta za osebna vozila. Šolski prevozi bodo potekali po obvoznih cestah.

Montažna mostova čez Kamniško Bistrico na Vidmu merita po dobrih 40 metrov in ne bosta imela omejene nosilnosti. Za čimprejšnjo prevoznost glavne zasavske ceste med naseljema Videm in Beričevo v dolski občini so se takoj po vodni ujmi s pismom na pristojne državne organe obrnili župani občin Dol pri Ljubljani, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Domžale in Šmartno pri Litiji. Po državni prometnici se namreč vsak dan v povprečju vozi več kakor 9000 motornih vozil, med njimi veliko tovornih. Za zadnja je bil obvoz po domžalskih in dolskih lokalnih cestah prepovedan, zato so morali njihovi vozniki iz Litije v Ljubljano in obratno voziti po precej daljši poti čez Trojane. Tak obvoz povzroča višje stroške in zamudo pri dostavi blaga, zato upam, da bosta montažna mostova pojutrišnjem res odprta, pravi voznik tovornega vozila iz Litije.

Montažna mostova na Vidmu so postavili gorvodno od porušenega. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Enosmerni promet po montažnem mostu čez Kamniško Bistrico pri trgovskem centru Lidl v Domžalah v smeri Želodnika je bil sproščen minuli petek. V obratni smeri, torej proti Trzinu, pa bo do postavitve montažnega mostu promet potekal po obvozni cesti. V obe smeri bo promet po obeh montažnih mostovih predvidoma stekel v začetku septembra. Skupno vrednost gradnje štirih mostov, in sicer na Vidmu, v Domžalah, v Stranjah in Otiškem Vrhu, ki so bili tako poškodovani, da jih je bilo treba podreti, na direkciji za infrastrukturo ocenjujejo na 7,3 milijona evrov. Pri pregledu 250 mostovnih konstrukcij na širšem območju države pa je neurje povzročilo le poškodbe ograj, erozijo brežin in erozijo pod temelji in jih bo mogoče popraviti. Nosilnost mostov ni ogrožena in so varni za promet, so za Delo še sporočili z direkcije.

Usoda občinskih mostov neznana

Mostova čez Savo na Savi in v Jevnici, ki so ju pred nekaj leti za približno 1,2 milijona evrov temeljito obnovili, iz varnostnih razlogov ostajata zaprta za osebna vozila, njuna uporaba pa je dovoljena za pešce in kolesarje.

Takoj po poplavah so prvi pregled opravili člani gorske reševalne službe, ki so se z vrvmi spustili pod oba mostova in fotografirali njuna spodnja dela. Po besedah litijskega župana Francija Rokavca je občina fotografije posredovala v proučitev strokovnjakom.

7,3 mio € je ocenjena skupna vrednost gradnje štirih uničenih mostov

Most na Savi proučuje podjetje IKB, občina končnega poročila še ni prejela. Po besedah Rokavca je znano, da so na mostu nastale številne konstrukcijske poškodbe, predvsem zaradi velikih horizontalnih obtežb. Po končni proučitvi pa bo znano, ali bo obnova sploh možna oziroma smiselna. Most čez Savo v Jevnici na lesenem delu prav tako proučuje podjetje IKB, jekleni del konstrukcije pa podjetje IMK.

Lesena mostova v Jevnici in na Savi (na fotografiji) ostajata zaprta za promet. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Pri podrobnem pregledu glavnih jeklenih nosilnih elementov konstrukcije mostu so namreč ugotovili mehanske poškodbe zaradi trkov drevesnih debel. Poškodb je največ na sredini razpona na gorvodni strani mostu.

V poročilu je zapisano, da so bile pri pregledu ugotovljene poškodbe, ki bistveno vplivajo na varnost jeklene nosilne konstrukcije. Eno ležišče jeklenih nosilnih vrvi na gorvodni strani pod lesenim prečnikom je zaradi trka debla zasukano okoli vertikalne osi, v ležišču so jeklene vrvi stisnjene, viden je bočni zamik snopa jeklenih vrvi za približno šest centimetrov. Poškodovanih je šest jeklenih vešalk (natezne okrogle palice) in tri kratke navojne palice za pritrditev konstrukcije mostu na jeklene nosilne vrvi. Lokalno je poškodovan (ukrivljen) en jekleni prečnik pod voziščem. Ocenjujejo, da viseči most čez reko Savo v Jevnici po izrednem dogodku ni dovolj varen za prevzem projektnih obtežb. Zdaj bo treba izdelati elaborat sanacije jeklene nosilne konstrukcije mostu in sanirati poškodbe. Šolski prevozi bodo z novim šolskim letom organizirani po obvoznih cestah, je še povedal Rokavec.