Za prvih dvajset hiš osnutki sklepov o odstranitvi

Ljudje, ki so bili v avgustovski ujmi najbolj prizadeti, so natančno sedem mesecev po katastrofi dobili osnutke sklepov s strokovnimi mnenji, da so njihove hiše prenevarne za bivanje oziroma da območje ni primerno za gradnjo ali obnovo objektov. Osnutki so javno razgrnjeni, do 22. marca lastniki in druga zainteresirana javnost lahko podajo mnenja, pripombe in predloge.

Iz vladne službe za obnovo so sporočili, da so sklepe pripravili na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je potrdil tudi svet vlade za obnovo. Med prvimi 20 sklepi s strokovnimi mnenji jih je 15 iz občine Luče, pet pa iz občine Ljubno. To so območja, ki so bila evidentirana kot ogrožena, za druge objekte strokovna mnenja še pripravljajo.

V osnutku sklepa za območje Trbiža v občini Ljubno je zapisano, da se je nad objekti sprožilo več usadov oziroma plazov, dodajajo, da jih lahko pričakujemo še več, tudi hudourniško delovanje potoka Trbiški graben, zato obnova objektov ni sprejemljiva. To je le prvi del sklepov in mnenj za Ljubno. Župan Franjo Naraločnik pravi, da to niti za Trbiž še ni vse: »Pričakujem, da bo na koncu približno dvajset takih sklepov in mnenj v naši občini. Gre pa zelo počasi. Zemljišča imamo predvidena, ampak brez sklepov ne moremo ničesar. Ne moremo spremeniti namembnosti zemljišč, prav tako ne moremo zemljišč kupiti.«

V občini Luče je prvi del, ki je predviden za izselitev, ob potoku Dupeljnik, kjer je plaz že 4. avgusta odnesel dve hiši, nekatere so delno porušene. V osnutku sklepa piše, da gre za zelo obsežen plaz, material pa ob deževju še drsi: »Obstaja tudi velika nevarnost nastanka drobirskega oziroma blatnega toka večjega obsega (ocenjeni volumen do 50.000 kubičnih metrov).«

Zdaj je uradno tudi strokovno mnenje, da se bodo selili tudi v Strugah. Tam je Savinja, ki si je za še eno strugo vzela državno cesto, odnesla eno hišo, druge pa spodkopala ter odnesla cesto. V strokovnem mnenju ugotavljajo, da je poplavni val nastal »zaradi plazu Struge, ki je zajezil reko Savinjo, ko je reka prebila zajezitev«. Plaz je še vedno nevaren, v geološkem mnenju je ugotovljeno, da ob deževju lahko pride do novih odlomnih robov in nove splazitve. »Sanacija plazu bo, če se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna ter ne bo zagotovila zadostne varnosti za prebivalce teh območij,« piše v osnutku sklepa. Podobno ugotavlja tudi direkcija za vode, in sicer da bi plaz zajezil Savinjo, posledično obstaja velika verjetnost nastanka blatnega toka ali vsaj rušilnega vala. Na območju zaselka Struge je, kot piše v osnutku sklepa, »predvidena 'lovilna jama' za prestrezanje blatnega toka«.

Paul Orešnik iz Strug je že napovedal pripombe na osnutek sklepa: »Prej smo vsi živeli v apartmajih, zdaj smo se vrnili. Novembra so nam hiše zasilno podbetonirali. Pripombe bom dal, ker je označena le hiša, zemljišče in hlev nista omenjena. Poleg tega pa plaz ni zasul Savinje, kot pišejo. V hiše smo nekaj sredstev že vložili, ki jih ne bomo dobili vrnjenih, ampak smo to morali narediti, saj bomo tu gotovo še najmanj dve leti, če ne več.« Vodja vladne službe Boštjan Šefic jim je s strokovnjaki sicer že večkrat povedal, da tu ni varno, in jih pozval, naj v Strugah ne bivajo.