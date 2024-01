Začetek individualnih pogovorov tudi v savinjski regiji

Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je s sodelavci in strokovnjaki tehnične pisarne danes opravil prve individualne pogovore z lastniki objektov, ki so na seznamu za morebitno odstranitev v savinjski regiji. Tu jih je na seznamu kar 323, od skupaj 348. V Gornjem Gradu so po navedbah župana Antona Špeha ljudje pogovore dobro sprejeli, sam pa pričakuje, da bo na koncu na seznamu še kakšna nepremičnina več. Seznam namreč ni dokončen.

V Gornjem Gradu, kjer je besnela Dreta, je na seznamu za zdaj 27 objektov, sestanka z vladno službo in državno tehnično pisarno pa so se udeležili vsi lastniki. Boštjan Šefic je ocenil, da so bili pogovori konstruktivni in koristni: »Verjamem, da so lastniki večino odgovorov dobili. Smo se pa dogovorili, da bodo po tem, ko bodo dobili kratek zapis o tem pogovoru, lahko postavili dodatna vprašanja po elektronski pošti. Seveda pa to ni edini pogovor, ki ga bomo opravili z njimi.«

Lastniki končnega odgovora, ali se bodo selili ali ne, še nimajo. Zdaj morajo strokovnjaki pripraviti strokovne ocene, strokovno mnenje, ki ga bo nato obravnaval svet za obnovo. Prvi sklepi oziroma prva strokovna mnenja bodo po navedbah Šefica znani prihodnji teden ali prvi teden februarja. Nato bodo sledile cenitve, vsi strokovni sklepi pa bodo javno razgrnjeni, da bo nanje mogoče dati pritožbe. Šele nato bo sledil končni predlog in potrditev na vladi.

Čeprav je seznam marsikoga vznemiril, je Šefic že večkrat povedal, da ni dokončen, in to je ponovil tudi danes: »Aktivnosti so vzporedne, torej načrtovani protipoplavni ukrepi in tudi selitve. Najbrž bomo katero od hiš lahko obvarovali, nekatere pa bo treba porušiti tudi zato, da bodo protipoplavni ukrepi učinkoviti. Zdaj ocenjujemo, kateri objekti so ogroženi, potem bo sledil celoten postopek. Upamo, da jih bomo lahko čim več zavarovali. Kjer to ne bo mogoče, bodo sledili drugi ukrepi. Tudi v zakonu o obnovi je predvideno, da bomo morali na račun zaščite katero od stavb podreti in zgraditi novo, ampak to bo takrat, ko bomo videli, kakšni ukrepi so načrtovani na celotnem vodotoku.«

Župan pričakuje daljši seznam

Župan Gornjega Grada Anton Špeh je bil s pogovori zelo zadovoljen. Dejal je, da ga je skrbelo, kako se bodo lastniki stavb odzvali: »Ljudje so bili zelo pozitivni in so zelo dobro sprejeli, da bodo najverjetneje morali iz hiš. Se bodo pa zdaj še dogovarjali. Veliko je odvisno tudi od cenitev. Sam menim, da sedanje število objektov, predvidenih za odstranitev, ni zadnje. Pričakujem, da bo na njem še kakšen.« Špeh je dodal, da za 23 stavb že imajo zemljišča in sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Narejen je bil namreč že pred poplavami z namenom, da bi v občino privabili nove občane: »Še dobro, da smo imeli vse pripravljeno, da ljudem ta zemljišča zdaj lahko ponudimo. Bomo pa tudi lastnike drugih stavbnih zemljišč v občini pozvali, da bi jih prodali ali morda sami pozidali.«

V Gornjem Gradu, kjer so po poplavah opravili že veliko dela, nestrpno čakajo tudi na selitve drugih, nestanovanjskih poslopij. Župan Špeh je dejal, da želijo preseliti tudi gasilski dom, ki stoji tik ob Dreti, v njem pa je bilo v ujmi 2,5 metra vode: »K temu nas poziva tudi gasilska zveza, postopek za podrobni prostorski načrt že poteka, gasilski dom bo v novi obrtni coni.«

Vladna služba bo individualne pogovore z lastniki nepremičnin, ki so na seznamu za odstranitev, nadaljevala v petek v Šoštanju. Najtežji pogovori jih gotovo čakajo v Braslovčah, kjer je na seznamu kar 137 objektov. Kdaj bodo tam, še ni znano, vse individualne pogovore pa naj bi opravili do sredine februarja.