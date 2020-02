FOTO:113 živalskih vrst v Avstraliji nujno potrebuje pomoč

Reševanje malega kenguruja. FOTO: Jorge Silva/ Reuters

Kangaroo Island dunnart, vrsta vrečarja, ki živi samo na Kengurujskih otokih v Avstraliji, je med 113 vrstami, ki potrebujejo pomoč po požarih. FOTO: Facebook

Požari, ki že več mesecev pustošijo po avstralski celini , so pustili katastrofalne posledice v živalskem in rastlinskem svetu. V Avstraliji so identificirali 113 živalskih vrst, ki bodo potrebovale »nujno pomoč« pri ohranjanju in okrevanju njihovih habitatov, poroča BBC.Raziskovalci so pred kratkim ocenili , da je v obsežnih požarih poginila več kot milijarda živali. Na srečo pa nobena živalska vrsta ni izumrla, so sporočili vladni predstavniki. Skoraj vse živalske vrste s seznama na jugu in vzhodu države so izgubile vsaj 30 odstotkov življenjskega okolja. Največ pomoči potrebujejo koale in kenguruji ter nekatere vrste miši, ptic, rib in žab, so si edini strokovnjaki.Na začasnem seznamu, ki ga je včeraj objavila vladna delovna skupina , so se znašle ogrožene živalske vrste in tiste vrste, ki potrebujejo najnujnejše ukrepe za ohranjanje. Strokovnjaki so ugotovili, da so nekatere živalske vrste soočene z »neposrednim tveganjem za izumrtje«, saj so bili uničeni skoraj vsi njihovi habitati. Mednje tako spadajo vrsta žabe Pugh, miš vrečarica s Kengurujskih otokov in vrsta vodnega kuščarja Blue Mountains.Nekatere živali s seznama so bile ogrožene že pred opustošenjem požarov. »Številne vrste so pred sezono požarov veljale za varne in niso bile ogrožene, zdaj pa so izgubile večino svojega habitata in so se znašle na seznamu za ogrožene živali,« so zapisali strokovnjaki v poročilu. Ministrica za okoljeje povedala, da bodo ob naslednji posodobitvi seznama dodali še rastlinske vrste in druge nevretenčarje. Ker dostop do številnih območij zaradi ognjenih zubljev še vedno ni varen, ocena stanja na terenu še ni natančno popisana.Prejšnji mesec je Avstralija obljubila 50 milijonov avstralskih dolarjev (26 milijonov dolarjev) za ohranjanje prostoživečih živali in njihovih habitatov. Denar bo porabljen za zdravljenje živali, hrano in programe za zatiranje škodljivcev.