30 let podnebnih pogajanj, izpusti pa še vedno rastejo

V senci vojn, energetske krize in naraščajočih podnebnih ekstremov se je v turškem letoviškem mestu Antalya začela podnebna konferenca Združenih narodov (Cop31). Skupni imenovalec geopolitične, energetske in podnebne krize, ki svet potiskajo v kaos, je odvisnost od fosilnih goriv. Čeprav bi moralo biti reševanje omenjenih kriz glavni motiv, da države zmanjšajo to odvisnost, bodo prav te krize, zlasti kriza energetske varnosti, preprečile, da tudi na letošnji konferenci ne bo preboja pri zmanjševanju toplogrednih izpustov. Kratkoročni in parcialni interesi politike in kapitala so še vedno močnejši od opozoril znanstvenikov.

Svetovna meteorološka organizacija je v danes objavljenem poročilu nazorno orisala stanje podnebja ob začetku novih podnebnih pogajanj, ki po desetletjih »prizadevanj« predstavnikov držav svet še vedno vodijo v napačno smer. Zaradi naraščanja koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, ki je leta 2025 dosegla nov rekord, bo že v prihodnjih nekaj letih globalno segrevanje preseglo mejo 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven, za katero so se države s pariškim sporazumom zavezale, da je ne bodo prešle.