Agencija za okolje izdala dovoljenje za odstrel 115 medvedov

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je na podlagi uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah izdala dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom 115 osebkov vrste rjavi medved (Ursus arctos).Dovoljenje velja do konca septembra 2020 na več območjih v Sloveniji, ki so bila določena glede na lokalne povečane gostote medvedov in konfliktov, ki jih medvedi povzročajo.Preberite še: Strokovnjaki proti zakonu o interventnem odstrelu Odvzem iz narave z odstrelom je mogoč, ker je bilo ugotovljeno, da ni druge zadovoljive možnosti in da poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije, piše Arso.Odstrel bodo izvedle lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom.