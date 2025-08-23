Agra v senci napovedi vseslovenskega kmečkega protesta

V nadaljevanju preberite:

V senci groženj s kmečkim protestom, ki so ga napovedali na kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS), se je v Gornji Radgoni odprl 63. kmetijsko-živilski sejem Agra, največji dogodek te vrste v širši regiji. Do 28. avgusta se bo na njem predstavilo 1700 razstavljavcev iz 35 držav. Partnerska država tokratnega sejma je Srbija.

Čeprav je Agra v osnovi strokovni sejem, ki pritegne tudi številne družinske izletnike, vsaka edicija nosi odtis aktualnega političnega dogajanja. Tokratno zaznamujejo državnozborske volitve prihodnje leto in krepitev kampanje opozicijskih strank proti vladnim potezam na kmetijsko-živilskem področju. Konkretno proti svežnju zakonskih sprememb in novel, ki jih je v začetku leta predstavilo kmetijsko ministrstvo, in še konkretneje proti veljavnemu zakonu o zaščiti živali.