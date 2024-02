Ahilove pete planeta vodijo v podnebni zlom

V nadaljevanju preberite:

Po drugi svetovni vojni je vsa poraba eksplodirala, prešli smo v antropocen, vpliv človeštva na planet je postal večji kot vsi naravni vplivi skupaj, je na posvetu Življenje znotraj planetarnih meja: kako do ravnovesja med potrebami družbe in omejitvami Zemlje? povedala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Trajne zapise smo pustili v geoloških, ekoloških in atmosferskih procesih planeta, med drugim s plastiko, kemikalijami, rudarjenjem, jedrskimi eksplozijami in emisijami.

Mir po vojni je zaznamovala globalizacija, vzorce desetih odstotkov ljudi smo prenesli na ves planet, mednarodne organizacije pa so imele pretežno negativen vpliv, meni klimatologinja.