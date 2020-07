FOTO:Albanska restavracija s trofejami kritično ogroženih balkanskih risov

V restavraciji pri Elbasanu nevladniki našli tri trofeje risov.

Balkanski ris je kritično ogrožen. Živi jih le še okoli 50.

Lov v Albaniji je prepovedan, a krivolov cveti.

Nezaslišano barbarsko dejanje

V Albaniji živi samo še okoli deset balkanskih risov. FOTO: PPNEA

Dva risa sta bila predvidoma ustreljena v letih 2015-16, tretji pa letos. FOTO: PPNEA

Notranjost restavracije ”krasijo” tudi kože rjavih medvedov, lov na katere je v Albaniji prav tako prepovedan. Foto: PPNEA

Ustreljene ptice, namenjene za jedi. Foto: PPNEA

Medtem ko v Sloveniji in na Hrvaškem »svoje« rise rešujemo pred izumrtjem, jih v Albaniji uspešno iztrebljajo. V tej državi naj bi bilo le še okoli deset odraslih risov, 30 odstotkov celotne populacije pa je v bližini mesta Elbasan. A niso več živi. Ubiti, nagačeni in razpostavljeni so kot trofeje nad šankom restavracije z divjačinskimi »specialitetami«.Nevladna organizacija za zaščito in ohranjanje naravnega okolja v Albaniji (PPNEA) je odkrila restavracijo, ki je očitno središče okoljskega kriminala nezakonitega lova na prostoživeče živali. Na njenem jedilniku so jedi, pripravljene z živalmi (divji prašič, srna, sloka, drozg), ki jih je po albanski zakonodaji prepovedano loviti, na stenah in po policah pa so razstavljeni preparati zaščitenih vrst: kožuhi rjavih medvedov ter – trije nagačeni balkanski risi. Dva sta bila po domnevah PPNEA ubita v letih 2015–2016, tretji pa aprila ali maja letos v gorah osrednje Albanije. V restavraciji so ga kot eksponat razstavili junija letos.Balkanski ris je najbolj ogrožena podvrsta evrazijskega risa, na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) je uvrščen kot kritično ogrožena vrsta – predzadnja kategorija pred izumrtjem –, zato je ena najbolj ogroženih vrst sesalcev v Evropi. V naravi (Severni Makedoniji in Albaniji) živi še okoli 50 odraslih živali, v Albaniji le še okoli deset. Zato je uboj treh risov nezaslišano barbarsko dejanje, meni, raziskovalec pri PPNEA.Preberite še: Zastrupljena kralja neba okrevata na Muti V organizaciji so petega junija naznanili kaznivo dejanje tožilstvu v Tirani, s primerom so seznanili tudi albansko ministrstvo za okolje, vendar se doslej ni odzvala nobena od institucij. Ker se bojijo, da bo tožilstvo preiskavo zavlačevalo ali pa jo bo poskušalo zavreči z argumentom, da ni zbralo dovolj dokazov, je PPNEA o kaznivem dejanju obvestila mednarodno javnost. Članki o nezakonito ustreljenih risih so bili objavljeni v francoskem časopisu Liberation in več albanskih medijih.Trajçe nima informacij, v kakšni fazi je preiskava, boji pa se, da je lastnik restavracije dokazno gradivo, tri risje trofeje, umaknil na varno. Storilci kaznivega dejanja so po njegovem ljudje, ki so povezani z lastnikom. Gre za lokal Ke Rrema, ki je še nedavno na facebooku objavljal fotografije kupov ustreljenih ptic in trofeje risov v svojem interierju. Potem ko je PPNEA informacijo o krivolovu razširila v javnosti, je fotografije umaknil. Na srečo je PPNEA uspelo shraniti posnetke z ohranjevalnika zaslona.IUCN je balkanske rise uvrstila med kritično ogrožene leta 2015. Ker teh živali ni tudi v nobenem živalskem vrtu, so razmere zanje zelo kritične, je za Liberation povedal, specialist za velike mačke pri IUCN. Balkanski ris, ločen od sosedov v Karpatih, je genetsko povezan z vzhodno populacijo na Kavkazu in v Anatoliji. Zdelo se je že, da je dokončno izumrl, dokler ga niso ponovno odkrili v začetku leta 2000. Danes se razmnožuje le še v gorah Severne Makedonije in Albanije. Poleg krivolova ga najbolj ogrožata uničevanje habitata, gozdov, in izginotje plena.Albanska vlada je leta 2014 za dve leti popolnoma prepovedala lov, zatem je prepoved podaljšala še za nadaljnjih pet let. Za odstrel strogo zaščitene vrste, kot je ris, je predvidenih do sedem let zapora. Medtem ko so si populacije vodnih ptic zaradi prepovedi lova nekoliko opomogle, drugod, zlasti v gorskih gozdovih, še vedno velja rek: ustreli vse, kar se premika. Stopnja korupcije je visoka, nadzor nad prepovedjo lova je, milo rečeno, pomanjkljiv, zato lahko nezakoniti lovci nemoteno čistijo gozdove ter z njihovim bogastvom (medvedi, divjimi prašiči, jelenjadjo, prepelicami, fazani, ježi ...) oskrbujejo lastnike restavracij »au chasseur«, v katerih se mastijo bogati gosti. Risi pa bodo kmalu samo še nagačeni.