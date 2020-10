Ali postaja krivolov družbeno sprejemljiv?

Raziskovalci z biotehniške fakultete so 24. septembra blizu Pivke našli mrtvo volkuljo, ki so jo spremljali v projektu Carnivora Dinarica. Neuradno je bila ustreljena. To je že tretji primer suma nezakonitega odstrela volka v enem letu. Prejšnja leta krivolova tako rekoč ni bilo.Raziskovalci so volkuljo odlovili na meji med Slovenijo in Hrvaško in jo od 22. maja letos spremljali v okviru raziskave o spremljanju prehajanja volkov prek slovensko-hrvaške meje. 23. septembra je njena ovratnica začela oddajati t. i. signal za smrt, ki se vključi, če se žival več kot pet ur ne premakne z istega mesta. Signal so prejeli naslednji dan ob ...