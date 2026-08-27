Analiza razkriva, koliko vitaminov in pesticidov vsebujeta sadje in zelenjava

Prebivalci Slovenije v povprečju pojemo premalo sadja in zelenjave, čeprav nas od malega učijo, da vsebujeta vitamine, minerale in druge koristne snovi, ki krepijo zdravje. Koliko vitaminov dejansko vsebujejo jabolka, solata ali korenje na trgovinski polici, je za potrošnika neznanka. Raziskovalci s kmetijskega inštituta in biotehniške fakultete so analizirali vsebnost vitaminov in ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi, ki ju glede na analize trga pojemo največ.

V raziskavo je bilo zajetih pet vrst sadja in zelenjave: jabolka (sorti topaz in fuji, znan tudi kot kiku), jagode, korenje, paradižnik in solata. Skupno je bilo za analize odvzetih 35 vzorcev po poreklu iz Slovenije in drugih evropskih držav, pri pridelovalcih, v trgovini ali skladišču, ter iz konvencionalne oziroma integrirane pridelave, ekološke pridelave in pridelave zunaj tal (hidroponika).