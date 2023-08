Apokaliptični prizori porušenih domov in poškodovanih cest

Katastrofalne poplave, ki so v petek prizadele Slovenijo, so odnesle več življenj, povzročile ogromno škode na objektih, infrastrukturi, razdejale številne domove, tovarne in avtomobile. Najhuje je na območju Savinjske doline, Koroške, Poljanske doline, hudo je v Kamniku, Medvodah in drugih mestih po Sloveniji. Prizadetim ljudem so na pomoč priskočile različne organizacije, prostovoljci iz vse države, na terenu so vojaki Slovenske vojske, prostovoljni gasilci in drugi pripadniki civilne zaščite.

Razdejanje sta v svoj objektiv ujela Delova fotografa Voranc Vogel in Leon Vidic.

Črna na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Črna na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Žerjav pri Črni na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Črna na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Žerjav pri Črni na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Črna na Koroškem 6. avgusta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Gasilec med intervencijo zaradi poplav v Mostah pri Komendi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Posledice poplav v Stahovici pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav v Stahovici pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posledice poplav v Nazarjah. FOTO: Leon Vidic/Delo